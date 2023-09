création d’entreprise, puis-je compter sur Pole Emploi pour m’aider ?

Créer ou reprendre une entreprise est une étape importante dans la vie professionnelle. Afin d’accompagner les demandeurs d’emploi dans cette démarche, Pôle Emploi organise une semaine spéciale avec 70 événements dédiés à la création et la reprise d’entreprises. Au programme, des rencontres avec des partenaires et des ateliers pour découvrir les outils et dispositifs disponibles. Découvrez ici l’essentiel de cette semaine spéciale et comment y participer.

Pôle Emploi : un soutien précieux pour la création ou la reprise d’entreprise

En tant qu’acteur majeur du marché de l’emploi en France, Pôle Emploi s’engage à faciliter la création et la reprise d’entreprises pour les demandeurs d’emploi. Pour cela, il collabore avec de nombreux partenaires et met en place des dispositifs spécialisés comme :

L’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) : elle permet aux demandeurs d’emploi ayant droit à cette allocation de bénéficier d’un financement pour créer ou reprendre une entreprise.

La Semaine spéciale de Pôle Emploi : rendez-vous incontournable pour les créateurs et repreneurs d’entreprise

Durant cette semaine consacrée à la création et la reprise d'entreprises, Pôle Emploi organise 70 événements en partenariat avec divers acteurs du marché. L'objectif est de rassembler les demandeurs d'emploi autour d'ateliers et de rencontres pour leur présenter toutes les possibilités qui s'offrent à eux.

Les ateliers thématiques pour découvrir les outils de création/reprise d’entreprise

Au cours de cette semaine spéciale, des ateliers pratiques seront organisés pour aborder différents aspects liés à la création ou la reprise d’entreprise. Vous pourrez y apprendre comment établir un business plan, connaitre les démarches administratives, comprendre le fonctionnement des aides financières ou encore bénéficier de conseils pour réussir l’étape clé du financement.

Les rencontres avec des partenaires pour partager leurs expériences et conseils

En parallèle des ateliers, des rencontres avec des partenaires auront lieu durant cette semaine spéciale. Ce sera l’occasion pour les demandeurs d’emploi intéressés par la création ou la reprise d’entreprise de dialoguer avec des professionnels du secteur et des créateurs/repreneurs expérimentés. N’hésitez pas à partager vos interrogations, vos ambitions ou vos craintes lors de ces échanges enrichissants !

Comment participer à la semaine spéciale création/reprise d’entreprise ?

Pour ne rien manquer de cette riche semaine dédiée à la création et la reprise d’entreprise et ses nombreux événements, il est important de vous renseigner sur les différentes animations proposées près de chez vous. N’hésitez pas à consulter le site de Pôle Emploi pour connaître le programme détaillé de cette semaine spéciale ainsi que les modalités d’accès aux différents événements. Ceci vous permettra de planifier votre participation en fonction de vos besoins et de vos attentes.

En résumé

La semaine spéciale création/reprise d’entreprise organisée par Pôle Emploi est une occasion unique pour découvrir toutes les opportunités et dispositifs existants liés à ce projet professionnel. Grâce aux ateliers thématiques et aux rencontres avec des partenaires, les demandeurs d’emploi pourront obtenir des informations précieuses et des conseils avisés pour concrétiser leurs ambitions entrepreneuriales. Pour profiter pleinement de cet événement, consultez dès à présent le programme complet et préparez-vous à saisir cette chance de réussir dans la création ou la reprise d’une entreprise !