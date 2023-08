Créateur mythique des Sex Pistols, Jamie Reid, décède à 76 ans

À l’âge de 16 ans, Jamie Reid s’est inscrit à l’école d’art de Wimbledon, mais il souhaitait d’autres horizons, de nouvelles rencontres artistiques. C’est ainsi qu’il a rejoint l’école de Croydon, située au sud de Londres, où il a fait la connaissance de Malcolm McLaren qui allait bientôt devenir le manager des Sex Pistols. Les deux hommes ont rapidement développé une amitié artistique qui allait leur permettre d’explorer de nouveaux territoires créatifs. En effet, Jamie Reid était un talentueux artiste polyvalent qui s’intéressait à de nombreux domaines tels que la photographie, la sculpture et la peinture. McLaren, quant à lui, était un esprit libre et novateur qui cherchait toujours à repousser les limites de l’art et de la musique. Ensemble, ils allaient façonner une nouvelle ère culturelle qui allait changer le visage de la société britannique.

Le célèbre artiste britannique Jamie Reid, connu pour avoir créé de nombreuses pochettes de disques du groupe punk Sex Pistols et notamment la pochette du single « God Save The Queen » en 1977, est décédé le mardi 8 août à l’âge de 76 ans. Cette pochette emblématique a marqué le mouvement punk avec une photo de la reine Elizabeth II en médaillon, sur fond de drapeau britannique, les yeux et la bouche recouverts des noms du titre et du groupe écrits en lettrage de coupures de journaux. Jamie Reid a également créé la pochette de l’unique album des Sex Pistols « Never Mind the Bollocks » avec le nom du groupe écrit en caractères noirs sur fond jaune. Il a également conçu la pochette du titre « Anarchy in the UK », autre morceau issu de l’album, qui montrait un drapeau britannique déchiré en son centre et rapiécé avec des épingles à nourrice, tandis que des pinces à dessin maintenaient le nom du titre et du groupe. La galerie John Marchant a annoncé la disparition de Jamie Reid, qualifié d’artiste, d’iconoclaste, d’anarchiste, de punk, de hippie, de rebelle et de romantique, et a souligné l’importance de son héritage. Les causes de son décès n’ont pas été précisées.

