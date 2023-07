« Covid long : la douloureuse transformation de celles qui en souffrent »

Trois résidentes de la ville de Rennes font partie d’un groupe de personnes atteintes du Covid-19 à long terme et cherchent à sensibiliser les gens quant à leurs problèmes de santé, d’ordre personnel, social et professionnel. En tant que membres d’un collectif de malades souffrant de ce syndrome, elles souhaitent que leur voix soit entendue et leur situation considérée. Leur souffrance s’étend bien au-delà des symptômes physiques de la maladie et elles doivent faire face à des obstacles quotidiens qui peuvent compliquer davantage leur rétablissement. Ces femmes courageuses ont décidé de prendre la parole pour défendre non seulement leurs propres intérêts, mais aussi ceux des milliers de personnes dans leur situation qui luttent contre cette maladie insidieuse.

Le Covid Long : Témoignages Poignants de Trois Habitant(e)s de Rennes

Pour Elise, Christine, et Géraldine, habitantes de Rennes (Ille-et-Vilaine), le Covid-19 n’est pas un lointain souvenir. Elles font toutes trois partie des deux millions de personnes atteintes du Covid Long en France, selon une étude de Santé Publique. Dans le but de faire évoluer leur situation ainsi que celle des autres malades, elles témoignent régulièrement auprès d’actu Rennes de leur quotidien au sein d’un collectif départemental.

Les Différents Symptômes

La première témoin, Elise, âgée de 33 ans, a été testée positive lors de son travail d’éducatrice spécialisée en avril 2021. Depuis, elle n’a jamais pu reprendre le travail à cause de ses symptômes respiratoires et digestifs. Elle se considère tout de même chanceuse que son employeur la soutienne et maintienne son salaire.

De son côté, Géraldine, 51 ans, a été arrêtée en juillet 2022 en raison de ses tremblements. Technicienne en télécommunications, son travail exige beaucoup d’attention, et lorsqu’elle a repris, elle finissait ses journées à bout de force. Même après avoir intégré l’unité Covid long à l’hôpital, elle n’était plus capable de finir ses journées de travail à cause de sa capacité physique affaiblie.

La voix soufflante due au Covid Long atteint Christine, 53 ans, qui a contracté la maladie en janvier 2022. Bien qu’elle n’ait que ressenti une légère grippe durant les premiers jours, elle a rapidement été confrontée à des épisodes de détresse respiratoire. Malgré les efforts de son médecin, son état s’est aggravé.

Le Combat des Malades du Covid Long

Les problèmes médicaux sont nombreux et divers pour les personnes souffrant du Covid Long, comme les malaises vagaux, les sensations de vertiges, ou les gênes au niveau des yeux. Ainsi, les trois femmes tentent de reconnaître les signes d’une trop grande fatigue à l’avance. Elles sont souvent démuni(e)s et désemparé(e)s face aux autorités qui, selon elles, n’ont pas pris la mesure de cette maladie.

Toutefois, elles ont été amenées à rejoindre collectivement le combat pour leurs droits, avec l’objectif de se faire entendre. Elise a cofondé le collectif CL35 (Covid Long Ille-et-Vilaine) avec l’appui de Christine et de Géraldine. Parmi leurs principales revendications se trouve l’accès à une reconnaissance réelle de leur maladie à travers l’ALD, l’affection de longue durée, qui permet la prise en charge complète des soins liés au Covid Long. Elles cherchent également à sensibiliser les parlementaires, à organiser des rencontres entre les malades, ainsi qu’à discuter de l’avancée des recherches sur WhatsApp.

Du Deuil à la Résilience

Au final, toutes les personnes atteintes du Covid Long, comme Elise, Christine, et Géraldine, conviennent que faire le deuil de qui l’on était avant constitue une étape inévitable. Même si discuter avec des malades qui traversent la même situation est plus confortable, elles s’inquiètent de plus en plus de leur isolement croissant. Elles espèrent que cette maladie sera reconnue et prise en charge correctement dans le futur.