Covid-19 : Scientifiques dénoncent méthodes IHU Marseille, « inaction autorités », Raoult se défend

Un groupe d’environ quinze organisations scientifiques a publié dimanche un article d’opinion dans «Le Monde» pour critiquer ce qui est probablement la plus grande expérimentation médicale non autorisée jamais réalisée, conduite par l’IHU Méditerranée Infection pendant la période de la pandémie de Covid-19.

Le Professeur Mathieu Molimard, chef du service de pharmacologie au CHU de Bordeaux, est l’un des scientifiques ayant participé à la rédaction d’une tribune parue le dimanche 28 mai dans le journal Le Monde. Il a signé le texte au nom de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, qui, avec 15 autres signataires, critique les équipes de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection à Marseille pour avoir prescrit systématiquement de l’hydroxychloroquine à plus de 20 000 patients atteints de Covid-19.

Cette prescription systématique a duré plus d’un an et demi, malgré le fait que des études internationales avaient écarté l’usage de ce médicament dès le printemps 2020. Selon le Pr Molimard, il a été démontré dans les grands essais thérapeutiques que l’administration d’hydroxychloroquine était associée à une augmentation du risque de décès et d’intubation (d’environ 13% d’augmentation).

Malgré ces publications répétées, l’IHU a continué, déplorent les signataires de la tribune. Ils reprochent également aux équipes du professeur controversé Didier Raoult, ancien directeur de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille, d’avoir prescrit de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine à presque tous leurs patients, même asymptomatiques, avec des ordonnances pré-imprimées. Le Pr Molimard rapporte que les ordonnances étaient toutes similaires, ce qui prouve le caractère systématique de cette prescription et le fait qu’il s’agissait d’un protocole.

Selon le chef du service de pharmacologie au CHU de Bordeaux, ce protocole avait pour but de réaliser un essai clinique et une série de publications. Il rappelle que le système Sigaps (Système d’interrogation, de gestion et d’analyse des publications scientifiques) permet aux auteurs de publications de ramener de l’argent à leurs institutions, ce qui constitue un modèle économique.

Les signataires de la tribune dénoncent un « essai clinique sauvage », car ils estiment que l’IHU a enfreint les règles en ne demandant aucune autorisation à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), garante de la sécurité des patients, pour réaliser un essai clinique. Malgré cette entorse aux règles, l’IHU Méditerranée Infection a publié des études basées sur les données récoltées et s’apprête à en publier de nouvelles. La présidente de l’association des victimes d’essais cliniques non autorisés, le Dr Amélie Boissier Descombes, se dit inquiète face à l’inaction des autorités de tutelle.

Le Pr Didier Raoult a réagi à la tribune en la qualifiant d' »imbécillités » et invite les autorités de santé à enquêter sur l’hydroxychloroquine. Il estime que son protocole fonctionne et que les études internationales ont été truquées. Il affirme que les équipes de l’IHU ont d’abord soigné, et que les études cliniques publiées ou en voie de l’être sont « un travail rétrospectif ».