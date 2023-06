Covid-19: 10+ sociétés savantes critiquent Raoult pour essai « sauvage » hydroxychloroquine

L’ancien responsable de l’IHU Méditerranée Infection fait l’objet de critiques de la part d’une dizaine d’associations scientifiques. Dans une lettre d’opinion publiée par « Le Monde », elles déplorent les vastes essais qu’il a menés sur ce traitement.

Dans une tribune publiée par Le Monde le 28 mai, une dizaine de sociétés médicales dénoncent un « énorme scandale sanitaire » concernant le traitement à base d’hydroxychloroquine administré à plusieurs milliers de patients de l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) de Marseille sous la direction du professeur Didier Raoult. Selon ces sociétés, ce médicament, inutile voire dangereux pour traiter le Covid-19 d’après certaines études, n’aurait pas dû être prescrit massivement par l’IHU.

La tribune précise que « la prescription systématique aux patients atteints du Covid-19, quels que soient leur âge et leurs symptômes, de médicaments aussi variés que l’hydroxychloroquine, le zinc, l’ivermectine ou l’azithromycine, sur des ordonnances préimprimées, s’est d’abord effectuée sans bases pharmacologiques solides et en l’absence de preuve d’efficacité ».

« L’inaction n’est plus une option »

En réalité, 30 423 personnes atteintes du Covid-19 ont été traitées avec de l’hydroxychloroquine dans le cadre de cet essai entre le 2 mars 2020 et le 31 décembre 2021, comme l’a révélé une étude prépubliée le 3 avril dernier par le professeur Raoult et son équipe. Ces données en font « vraisemblablement le plus grand essai thérapeutique ‘sauvage’ connu à ce jour ». Les auteurs de la tribune ajoutent : « Ces prescriptions systématiques ont été poursuivies, ce qui est plus grave, pendant plus d’un an après la démonstration formelle de leur inefficacité ».

Selon les organisations signataires, « nous estimons que ces prescriptions systématiques ont en outre été réalisées en dehors de toute autorisation de mise sur le marché, mais aussi en dehors de tout cadre éthique ou juridique. » Ils dénoncent également que « en l’absence de mesures appropriées, ce qui s’est pratiqué restera perçu par un grand nombre de nos concitoyens comme un comportement finalement acceptable, voire souhaitable » et concluent : « L’inaction n’est plus une option ! »

Depuis que Didier Raoult n’est plus à la tête de l’IHU, son successeur, le professeur Pierre-Edouard Fournier, a mis fin aux prescriptions d’hydroxychloroquine. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait par ailleurs saisi la justice et engagé des poursuites administratives en avril 2022 pour d’autres manquements concernant des essais cliniques sur la tuberculose, suite à une inspection menée au sein de l’IHU et de l’AP-HM à l’époque où Didier Raoult était aux commandes.