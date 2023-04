Court-métrage ukrainien alimente la propagande russe: accusations de mise en scène en Ukraine

Une séquence présentant des militaires affectés par des déflagrations ravive encore une fois les allégations de manipulations scénarisées du conflit en Ukraine. Le métrage provient en réalité d’un film de fiction originaire d’Ukraine.

Des soldats et des explosions filmés… Ce tournage prouve-t-il que la guerre en Ukraine est mise en scène ?

Ces images surprenantes viennent en réalité d’un court-métrage ukrainien tourné en Lettonie. L’histoire est celle d’une femme ukrainienne qui a perdu plusieurs membres de sa famille, dont son fiancé, et qui met au monde un enfant au milieu du conflit. Les Observateurs de France 24 ont pu s’entretenir avec la productrice et le metteur en scène du film.

Un court-métrage ukrainien tourné en Lettonie

La fiction retrace le parcours d’une Ukrainienne qui a perdu plusieurs de ses proches

Un entretien avec la productrice et le réalisateur du film

