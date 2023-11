« Course à rebondissements : Gabart et Laperche dominent tandis que Océan Fifty et Class40 trouvent refuge à Lorient ! »

Confrontés à l’approche inévitable de la tempête Ciaran, les Ocean Fifty et les Class40 ont dû se résoudre à débarquer et s’ancrer au fameux port de Lorient, situé sur la côte atlantique.

La Transat Jacques Vabre déviée vers Lorient en raison du mauvais temps

La course de voile Transat Jacques Vabre a pris une tournure inattendue en raison de l’arrivée de la tempête Ciaran. Les Ocean Fifty et les Class40, les embarcations les plus petites, ont été dirigées vers le port de Lorient, en attendant que les conditions météorologiques s’améliorent. Malgré ce contretemps, les équipages ont réussi à livrer une performance impressionnante entre Le Havre et le sud de la Bretagne avant de se mettre à l’abri.

Top performances malgré une météo défavorable

Les Ocean Fifty sont arrivés les premiers à Lorient après 20 heures de navigation. Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlamynck ont été les plus rapides, devançant de 15 minutes Luke Berry et Antoine Joubert, qui étaient à bord du Rire Médecin-Lamotte. Chez les Class40, Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieu ont pris la tête, arrivant à Lorient avant minuit. Ils ont réussi à creuser un écart significatif sur le reste de la flotte, avec l’équipage Xavier Macaire-Pierre Leboucher du Groupe SNEF arrivant en deuxième position avec un retard d’1h15.

Course en suspens pour les Imoca tandis que les Ultim continuent

Pendant que les plus petites embarcations se réfugiaient à Lorient, la course continue pour les Ultim, les bateaux les plus grands et robustes. Les leaders actuels de cette catégorie, Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse à bord du Maxi Banque Populaire XI, ont été rattrapés et dépassés par le SVR-Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche. Cependant, les Imoca n’ont toujours pas pris le départ de cette course à cause de la météo défavorable. Le départ, prévu initialement à Le Havre, devrait avoir lieu le week-end prochain. Thomas Ruyant, l’un des favoris parmi les Imoca, prévoit un départ possible pour dimanche 4 novembre.

source originale : www.francetvinfo.fr

