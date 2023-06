Cour des comptes européenne alerte sur pénurie de métaux pour usine de batteries électriques

Quatre immenses installations de production de batteries électriques sont prévues pour être construites en France. Cependant, les matières premières nécessaires, dont 80 % proviennent de nations situées en dehors de l’Europe, pourraient être insuffisantes dès 2030, d’après une étude réalisée par la Cour des comptes de l’Union européenne.

Quatre gigafactories de batteries doivent être construites en France, et une cinquantaine d’autres sont prévues en Europe. Malgré cette croissance, l’Europe pourrait perdre la compétition face à la Chine et aux États-Unis pour devenir un leader mondial dans ce domaine. La Cour des comptes européenne met en garde contre un enjeu crucial : les matières premières indispensables à la fabrication des batteries, telles que le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse, proviennent à 80 % de pays extra-européens comme la République démocratique du Congo, le Gabon, l’Australie, la Chine et le Canada. Ces nations pourraient décider de réduire ou d’arrêter la fourniture de matières premières aux usines européennes.

Selon Annemie Turtelboom, co-autrice du rapport de la Cour des comptes européenne, si l’Europe dépend trop largement de sources extérieures pour se procurer des matières premières, cela pourrait entraîner un risque de pénurie. Le même problème pourrait se poser pour les métaux nécessaires à la production de batteries, où la demande devrait exploser d’ici à 2030.

Les prix des matières premières risquent également d’augmenter pour les pays qui doivent les importer, comme la France. À l’inverse, les nations possédant ces ressources, comme la Chine, l’Australie et le Canada, pourraient produire des batteries moins chères et donc plus attractives pour les constructeurs automobiles.

Pour Patrice Simon, professeur à l’université Toulouse 3 et spécialiste des batteries, l’Europe est sur la bonne voie pour résoudre ces problèmes. Il estime que l’Europe devrait mettre en place des normes pour imposer un taux de recyclage des matériaux des batteries et limiter ainsi la dépendance aux métaux. Il soutient également la recherche sur de nouvelles technologies, comme les batteries au sodium ou au fer, dont les métaux sont plus abondants dans le sol européen.