« Couple allemand en kayak disparaît sur la Dordogne – découvrez leur mystérieux destin ! »

Un couple d’octogénaires allemands, qui avait disparu après une randonnée en kayak sur la Dordogne, a finalement été retrouvé. Le parquet de Tulle avait ouvert une enquête pour cette disparition inquiétante.

Ce dimanche matin, les autorités ont mobilisé un hélicoptère de la gendarmerie pour survoler la Dordogne entre Argentat et Sarlat, à la recherche de deux kayaks monoplaces. Le premier kayak est de couleur jaune et le second est orange.

L’alerte avait été donnée samedi 17 juin en début de soirée par la réceptionniste du camping « le soleil d’Oc » à Monceaux-Sur-Dordogne.

Le 9 juin 2023, un couple d’octogénaires allemands en vacances avait laissé sa voiture au camping. Ils avaient prévenu qu’ils partaient faire une balade en kayak de quatre jours sur la Dordogne, en totale autonomie.

Disparition inquiétante

Ne recevant aucune nouvelle depuis huit jours, la réceptionniste du camping a préféré alerter les secours. Les recherches ont ainsi débuté le 17 juin en soirée avec une dizaine de gendarmes d’Argentat.

Ce dimanche matin, l’hélicoptère n’a repéré aucune embarcation en difficulté.

Tous les hôpitaux de la région ont été contactés.

Le procureur de la République de Tulle a décidé d’ouvrir une enquête pour cette disparition inquiétante. Plus tard dans la journée, les enquêteurs ont effectué des vérifications sur le véhicule abandonné.

Finalement, le dimanche 18 juin en fin d’après-midi, le couple a été retrouvé à Limeuil (24), à près de 150 kilomètres de leur point de départ. Les deux kayakistes cherchaient une solution pour retrouver leur voiture.

Rivière tranquille

Selon Philippe Marchegay, organisateur de la célèbre course « La Dordogne intégrale », le débit de la rivière est actuellement très faible, estimé à moins de 50 m³ par seconde. Pour les kayakistes, c’est un débit idéal pour une balade calme. « Le seul danger objectif, ce sont les branches ou les troncs d’arbre coincés près de la berge. Mais il est étonnant que les deux kayaks aient été accidentés », souligne Marchegay.

Il ajoute que des allemands viennent régulièrement faire du kayak avec leurs propres embarcations sur la Dordogne. Ces kayaks sont généralement fermés et conçus avec des poches d’air pour les empêcher de couler.

Accident

Si tout le monde est soulagé de savoir que les deux octogénaires allemands ont été retrouvés sains et saufs, Dominique Cayre, maire de Beaulieu-Sur-Dordogne, rappelle que les deux derniers accidents de kayak sur la Dordogne impliquaient également des touristes allemands. Le dernier incident remonte à cinq ans et s’est produit en aval de la commune, aux Estresses.