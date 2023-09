Couper ses cheveux pour aider des enfants malades : participez au marathon !

Le week-end à venir verra le lancement d’un défi exceptionnel. En effet, 17 coiffeurs des Deux-Sèvres s’apprêtent à relever un défi de taille : ils vont passer pas moins de 42 heures consécutives à couper les cheveux de clients en quête de nouveaux looks. Mais ce marathon de la coiffure est bien plus qu’une simple performance : les fonds récoltés seront reversés au profit de familles dont les enfants sont atteints de maladies rares. Cette noble cause est la véritable raison d’être de ce défi, qui mobilise toute une communauté de professionnels investis et solidaires. Au-delà des coupes de cheveux, c’est un véritable acte de générosité en faveur de personnes qui ont besoin d’un soutien décisif. Le courage et la générosité des coiffeurs des Deux-Sèvres sont à saluer, et leur action sera, sans nul doute, d’une grande aide pour les familles concernées.

Un marathon de coupes de cheveux au profit de familles touchées par les maladies rares

Ce week-end, 17 coiffeurs dans la salle des fêtes de Moncoutant-sur-Sèvre ont relevé le défi de couper inlassablement les cheveux des participants au marathon de la coiffure. Cette action caritative vise à soutenir l’association « Pour Louis et toi », qui offre une aide financière aux familles d’enfants atteints de maladies rares. L’objectif de ce marathon est de récupérer des fonds pour financer des équipements coûteux, tels que le siège auto pivotant renforcé pour enfants.

Des bénévoles motivés pour la bonne cause

Murielle Guignard, l’organisatrice de cet événement, a déclaré que la raison de cette idée venait de son incapacité à participer à des courses de marathon après le confinement. Elle a donc décidé de mettre ses compétences de coiffeuse à profit pour une cause caritative. Les 17 coiffeurs bénévoles ont travaillé non-stop pendant 42 heures, pour atteindre un objectif de 4 000 euros de recette. Les organisateurs ont atteint leur objectif avant la fin du marathon, avec près de 2,500 € récoltés au bout de 24 heures.

Un événement amusant et généreux pour un soutien précieux

Murielle Guignard a expliqué que les gens participent à cet événement caritatif, car il est amusant et soutient une bonne cause. Les familles touchées par les maladies rares se sentent souvent isolées. Les fonds récoltés lors du marathon aident ces familles à financer des équipements coûteux et des soins non-remboursables. Yoann, le père de l’un des enfants soutenus par l’association, a expliqué que la partie la plus coûteuse est l’équipement. Le siège auto pivotant sécurisé d’Octave, renforcé pour répondre à ses besoins, coûte entre 8 et 9 000 euros. Le succès de cet événement caritatif rejaillira sur les familles touchées par les maladies rares, qui sont isolées, mais qui grâce à ce genre d’initiative, peuvent se sentir soutenues.

