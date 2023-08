Coup d’envoi des travaux du centre-ville de Marmande en octobre !

Il semblerait que la rénovation de la rue Charles de Gaulle à Marmande doive être repoussée jusqu’au début de l’année prochaine. Une nouvelle qui, sans surprise, décevra les habitants de cette rue et les usagers de la route qui l’empruntent régulièrement. En effet, la situation actuelle de cette rue est source de nombreux désagréments et de dangerosité pour les automobilistes et les piétons. Néanmoins, cette décision a été prise pour des raisons qui se voulaient justes et nécessaires. En effet, de nombreux travaux de rénovation sont déjà en cours dans la ville et il était important de prioriser les chantiers en fonction de leur urgence et de leur impact sur la vie des citoyens. Cette décision, bien qu’elle puisse sembler décevante, est donc une mesure raisonnée qui permettra de mener à bien les projets les plus importants et les plus urgents.

Les travaux de rénovation du centre-ville de Marmande débutent en octobre 2023

Les travaux de rénovation du centre-ville de Marmande commenceront en octobre 2023 par la place Clemenceau. La démolition de la place, y compris la fontaine de l’Europe, sera la première étape du chantier. Cependant, les travaux de la rue Charles de Gaulle ne démarreront qu’en janvier 2024, juste après les soldes d’hiver, et se termineront en juin.

Des travaux qui suivent ceux de la place du marché et de la rue Léopold-Faye

Les travaux de la rue Charles de Gaulle s’ajouteront à ceux de la place du marché et de la rue Léopold-Faye, déjà rénovées.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA