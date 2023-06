Cormac McCarthy, auteur de « La Route » et gagnant Pulitzer, meurt à 89 ans – Détails ici

L’écrivain Cormac McCarthy a rencontré la célébrité grâce à ses œuvres littéraires qui ont été adaptées au cinéma par Hollywood, notamment « No Country for old men » et « De si jolis chevaux ».

L’auteur américain Cormac McCarthy, qui a connu un succès tardif grâce à ses romans emblématiques tels que La Route, est décédé mardi 13 juin à l’âge de 89 ans des suites de causes naturelles, a annoncé son éditeur Alfred A. Knopf. McCarthy est décédé chez lui à Santa Fe, dans l’état du Nouveau-Mexique, a ajouté l’éditeur.

McCarthy, chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et d’un « Far West » sombre et impitoyable, a connu un succès tardif qui a été renforcé par Hollywood. Tout d’abord avec De si jolis chevaux, adapté au cinéma en 2000 avec Matt Damon, puis avec Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme (No Country for Old Men) des frères Coen, qui a remporté quatre Oscars en 2008. Cormac McCarthy a également gagné un prestigieux prix Pulitzer en 2007 pour La Route, un roman publié un an auparavant, racontant l’errance d’un père et d’un fils dans un pays dévasté par un cataclysme dont la cause est inconnue.

Seize ans après La Route, Cormac McCarthy a fait un retour en 2022 avec Le Passager et son préquel Stella Maris, publié peu après. Dans cette histoire qui se passe dix ans avant Le Passager, McCarthy met en scène une femme schizophrène en tant que personnage principal, pour la première fois.