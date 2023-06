« Convoi de l’eau » anti-bassines: de Sainte-Soline à Paris en août, avec vélos et tracteurs

Un « cortège de l’eau » formé de bicyclettes et de tracteurs parcourra la distance entre Saint-Soline et Paris afin de sensibiliser et manifester contre les projets de construction de bassines qui débuteront à l’automne prochain dans les départements des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Vendée.

Le collectif « Bassines non merci » et les Soulèvements de la Terre organisent un « convoi de l’eau » du 18 au 27 août, qui partira de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) et se dirigera vers Paris, selon France Bleu Poitou le samedi 3 juin.

Cette nouvelle mobilisation vise les nouveaux projets de bassines en Deux-Sèvres, Charente et Vendée, qui doivent commencer à l’automne. Le « grand voyage de l’eau » consistera en un cortège composé de vélos et de tracteurs, comme l’explique le collectif dans un communiqué.

Le trajet, qui n’a pas encore été précisé, comprendra une escale à Orléans « aux alentours du 24 août ». Le convoi organisera « une série d’interventions locales » afin de maintenir la pression sur les responsables, les financeurs et les sous-traitants des projets de bassines, pour parvenir à « un moratoire sur les mégabassines sur l’ensemble du territoire », d’après le communiqué.

« Nous irons demander des comptes à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’autorité qui finance 80 % de ces bassines avec des fonds publics. (…) Nous irons devant les coopératives et les industries d’engrais et de pesticides qui encouragent la construction de ces infrastructures pour préserver leurs bénéfices », ajoutent les organisateurs du convoi, qui se rendront jusqu’au ministère de l’Agriculture et prévoient un « dénouement surprise » le 26 août.

D’importantes manifestations contre le projet de mégabassines de Sainte-Soline avaient réuni entre 6 000 et 30 000 opposants le 25 mars dernier. De violents affrontements avec les forces de l’ordre avaient alors fait cinq blessés, dont deux graves, l’état de santé de l’un d’entre eux s’étant sérieusement détérioré.