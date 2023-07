Contes pour tous : le Secours catholique réconforte les esprits

Il fut un temps où une journée mémorable se déroula en un lieu sacré connu sous le nom de Nombril du Monde… Ainsi, 250 personnes en état de précarité, bénéficiaires du secours catholique de la Vienne et des Deux-Sèvres, furent chaleureusement invitées à Pougne-Herisson, considéré comme un endroit incontournable pour les amoureux de contes. Ce fut une magnifique opportunité pour ces familles de respirer un peu et de vivre un instant de répit bienvenu.

250 bénéficiaires du secours catholique s’initient au conte à Pougne-Hérisson

Plus de 250 bénéficiaires du Secours catholique de la Vienne et des Deux-Sèvres ont été invités à la découverte du conte à Pougne-Hérisson, un haut-lieu de la fantaisie dans la région. Ce fut une parenthèse bienvenue pour toutes ces familles en situation de précarité.

Une journée festive où tout le monde participe

Au Nombril du monde, terreau deux-sévrien, les percussions se pratiquent sur des ustensiles de cuisine ou de jardinage, avec des balais en guise de baguettes et les soucis s’envolent avec les sons. Dans le laboratoire des contes, petits et grands se prêtent au jeu en appréciant ce moment d’échange et de créativité. Les adultes se laissent prendre par les histoires autant que les enfants. Les participants ont tous apprécié de rompre avec leur solitude quotidiennement et ont qualifié cette journée de réjouissante et agréable à passer.

Un rendez-vous annuel très attendu

Plus de 250 personnes ont participé à cette journée festive, financée grâce à la générosité de donateurs et à des subventions. C’est un rendez-vous annuel très attendu de ceux qui ne partiront pas en vacances pendant l’été. La mission du Secours catholique, ce n’est pas de faire à la place, c’est de faire avec ! Et donc là, à travers le conte, c’est aussi une manière de vivre et de prendre du temps avec les personnes, d’avoir un moment de vie avec ces personnes. Le Secours catholique fait partie d’un mouvement international Caritas, présent dans 162 pays et territoires, avec pour but de lutter contre les exclusions et la pauvreté. Dans le Poitou, 7 salariés et plus de 1 000 bénévoles œuvrent chaque jour pour soutenir les plus démunis.

source originale : La Pause Info.fr