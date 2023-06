Consommation: Multiplier les enseignes, dénicher meilleurs prix, Insee, Français sélectifs

Dans le cas où l’inflation diminue, l’Insee indique que la consommation suit la même tendance. Les consommateurs français sont en train de réduire leurs achats et deviennent de plus en plus exigeants. Ils adoptent une stratégie d’achat multiple dans divers supermarchés afin de repérer les meilleures offres proposées par chaque enseigne.

Dans la région de Compiègne (Oise), il existe cinq hypermarchés de diverses marques à moins de 10 km les uns des autres. On remarque que de nombreux consommateurs vont d’un magasin à l’autre pour trouver les meilleures offres. Par exemple, un couple de retraités consulte les promotions dans les catalogues de chaque supermarché, ce qui leur permet d’économiser environ 200 euros par mois. Un couple d’enseignants a également adapté ses habitudes d’achat. Ils n’achètent désormais que des produits de marque dans un supermarché, tandis que pour le reste de leurs achats, ils se rendent dans d’autres magasins.

Diminuer les quantités achetées

À seulement 700 mètres de là, sur le parking d’un Lidl, on retrouve la même tendance : les clients font leurs courses dans différents magasins pour profiter des meilleures affaires. « On va un peu partout, on cherche les bonnes affaires », confirme un client. Lorsque le fait de fréquenter plusieurs magasins ne suffit plus, certains consommateurs choisissent de réduire les quantités achetées, comme l’explique Marie Gersende : « pour ne pas trop conserver à la maison, et peut-être éviter des pertes ». Depuis le début de l’année, le nombre d’achats en supermarché a diminué de 4,5% en France.