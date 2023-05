Consommation: Hausse des points relais à domicile – flexibilité et praticité pour colis

Afin de gagner un complément de revenu, un nombre croissant d’individus suggèrent d’agir en tant que point de retrait pour la collecte des paquets. Ils sont souvent plus adaptables et plus commodes que les points habituels.

Chez Kévin, de nombreuses personnes viennent chercher ou déposer un colis. En effet, il a décidé de transformer son domicile en point relais pour les particuliers. Sa véranda sert désormais d’entrepôt où il entrepose une centaine de colis provenant de différents transporteurs. Tout est bien rangé et classifié, ce qui lui permet de gagner entre 30 et 40 centimes par colis, soit environ 150 euros par mois. Ce complément de revenu est très apprécié, car comme l’explique Kévin, il ne peut pas travailler pendant la journée à cause de son fils handicapé et doit donc trouver des emplois nocturnes et d’autres sources de revenus.

Une augmentation des points relais particuliers depuis la pandémie de Covid

Dans sa ville de Beynes, située dans les Yvelines, on retrouve également des lockers, qui sont des armoires avec des casiers où les gens peuvent déposer ou retirer leurs colis. Cependant, ces installations sont souvent surchargées et les clients préfèrent se tourner vers des points relais comme celui de Kévin. Les points relais chez les particuliers sont devenus très utiles, étant donné l’augmentation du nombre de livraisons depuis la crise sanitaire.

« Depuis le Covid, nos clients ont besoin de gérer ce grand volume de colis, c’est pourquoi ils s’appuient sur le réseau Welco de relais particuliers », explique Mathieu Mazoyer, cofondateur de cette entreprise.