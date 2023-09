Conducteur d’une voiture volée fuit la police en se jetant à l’eau après une course-poursuite à 200 km/h.

Le dimanche 3 septembre, à Perpignan, les membres de la brigade anti-criminalité ont procédé à l’arrestation d’un suspect qui était sous surveillance électronique et impliqué dans une affaire de crime. Pour tenter d’éviter la capture, ce dernier a eu comme idée de sauter dans la mer. Malheureusement pour lui, ses actions n’ont fait que davantage attirer l’attention sur lui, et il a été appréhendé par la suite. Les autorités compétentes se sont ensuite penchées sur son cas, et ce mercredi 6 septembre, il a été jugé coupable et condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois par le tribunal de Perpignan.

Un individu sous surveillance électronique condamné à 12 mois de prison ferme

Un jeune homme faisant l’objet d’un mandat d’arrêt et placé sous surveillance électronique a été interpellé par la brigade anti-criminalité de Perpignan le dimanche 3 septembre. Cependant, pour échapper à la police, il a pris la fuite et s’est jeté dans la mer. Le mercredi 6 septembre 2023, il a été jugé en comparution immédiate et condamné à une peine de prison ferme de 12 mois par le tribunal de Perpignan pour refus d’obtempérer et évasion.

Une course-poursuite à 200 km/h

Les faits ont commencé lorsque les policiers ont repéré un véhicule volé en stationnement et ont décidé de surveiller la zone. Vers 23h00, un individu monte dans la voiture et démarre. Lorsque les policiers tentent de le contrôler, il refuse et accélère, entraînant une course-poursuite à près de 200 km/h dans les rues de Perpignan. La poursuite s’est terminée au Barcarès où le suspect a abandonné le véhicule et a continué à fuir à pied avant de se jeter dans la mer.

Un forcené bien connu des services de police

Après avoir nagé jusqu’à l’épuisement, le suspect a regagné la plage où il a été arrêté par les forces de l’ordre présentes sur place. Il s’agit d’un individu bien connu des services de police en raison de son statut de détenu sous surveillance électronique. Ce dernier faisait l’objet d’un mandat d’arrêt pour évasion avant les faits. Finalement, il a été présenté devant le tribunal de Perpignan le mercredi 6 septembre 2023, où il a été condamné à une peine de prison ferme de 12 mois.

