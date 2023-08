Communes autorisées à majorer taxe d’habitation sur résidences secondaires et logements vacants. Découvrez-les ici.

L’harmonisation de l’approvisionnement et de la demande en matière de logements est une problématique qui préoccupe actuellement environ 2 000 communes en France. Afin d’y remédier, ces communes ont été autorisées à taxer les résidences secondaires ainsi que les logements vides, dans le but de favoriser la mise à disposition de plus de logements pour les résidents permanents. Si vous êtes curieux de découvrir quelles municipalités sont concernées par cette mesure, vous pouvez utiliser le moteur de recherche suivant pour accéder à toutes ces informations pertinentes.

2 000 communes françaises peuvent désormais taxer les résidences secondaires et les logements vacants

Environ 2 000 communes en France, caractérisées par un « déséquilibre marqué » entre l’offre et la demande de logements, auront désormais la possibilité d’appliquer des taxes sur les résidences secondaires et les logements vacants. Jusqu’à présent, cette possibilité était limitée aux agglomérations de plus de 50 000 habitants.

Moteur de recherche pour trouver les communes concernées

Un moteur de recherche a été mis en place pour permettre de trouver le nom des communes concernées par département.

Favoriser l’accès au logement pour les résidents permanents

Cette mesure vise à faciliter l’accès au logement pour les habitants à l’année dans ces communes, souvent des destinations touristiques, où la hausse des prix rend difficile l’accès au logement pour de nombreux habitants permanents.

Promouvoir le marché locatif traditionnel

Les taxes sur les logements vacants et les résidences secondaires visent à décourager les propriétaires de mettre en location courte durée leurs logements sur des plateformes comme Airbnb et à les encourager à les mettre sur le marché locatif traditionnel. Elles doivent aussi maintenir l’équilibre entre les résidences principales et secondaires.

Élargissement progressif

Le décret, publié au Journal Officiel, permet à 2 000 communes supplémentaires de majorer la taxe sur les résidences secondaires. Le gouvernement estime que le nombre de communes pouvant appliquer ces surtaxes pourrait tripler à terme, atteignant environ 3 700 agglomérations.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA