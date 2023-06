Communautés LGBT+ en Turquie et Pologne : inquiétude grandissante

Chaque jour, le groupe des correspondants évoque la manière dont un événement d’actualité est présenté et représenté différemment dans deux nations distinctes.

En Turquie, la communauté LGBT+ est inquiète deux semaines après la réélection du président Recep Tayyip Erdogan. Bien que l’homosexualité ne soit pas réprimée dans le pays, la situation des minorités sexuelles devient de plus en plus précaire. L’une des raisons principales est l’homophobie, qui a été un thème majeur lors de la dernière campagne électorale du président Erdogan. Celle-ci a principalement consisté en une campagne de dénigrement de son principal opposant, Kemal Kiliçdaroglu, le présentant comme le candidat des LGBT+ et les qualifiant systématiquement de « pervers », les comparant à « la peste », « un poison pour la famille ». Les discours de haine ont été nombreux et ont atteint des sommets au cours de cette campagne. La répression et l’hostilité sont devenues de plus en plus fortes ces dix dernières années. Après avoir rassemblé des foules de plus en plus nombreuses, jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de personnes, la Gay Pride d’Istanbul est interdite depuis 2015 et systématiquement réprimée par la police. C’est également le cas de celle qui est prévue pour le dimanche 18 juin.

En Europe, la Pologne est considérée comme le pays le plus hostile à la communauté LGBT+. Cependant, les drapeaux arc-en-ciel devraient tout de même être présents dans les rues de Varsovie. Chaque année, la Marche de l’égalité rencontre un grand succès dans la capitale polonaise. Le maire de Varsovie ouvrira la marche samedi 17 juin et devrait être suivi par des milliers de personnes, dont des Ukrainiens ayant fui la guerre et ayant décidé de participer aux festivités polonaises. C’est la seule occasion de l’année pour la communauté LGBT+ de pouvoir exprimer sa fierté en public en Pologne. Assumer son genre ou son orientation sexuelle n’est pas chose aisée, d’autant plus que l’Eglise est très hostile à la communauté et qu’elle a encore beaucoup de poids en Pologne. De plus, la situation a empiré sur la scène politique avec l’arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice en 2015, qui mène une grande croisade contre ce qu’il appelle « l’idéologie LGBT+ » et multiplie les lois visant à réduire les droits des minorités de genre et sexuelles.