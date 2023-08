Commerce niçois traque et expose les voleurs : quelle polémique !

Jean-Pierre Lellouche est reconnu pour sa présidence de l’association des commerçants du Vieux-Nice, dont il ne cesse de défendre les droits. Toutefois, il s’est montré particulièrement enclin à soutenir une commerçante qui a affiché le visage de voleurs devant son commerce. Selon lui, les commerçants ne peuvent se permettre de rester silencieux face à l’augmentation de la criminalité dans la ville. Cela met non seulement en péril la sécurité des citoyens, mais également celle de leur entreprise. Il croit fermement que les commerçants ont le droit de se défendre contre toute activité criminelle, tant que cela est fait de manière légale et éthique. Par conséquent, il encourage vivement les gens à soutenir la commerçante en question dans sa lutte contre la criminalité, car c’est un problème qui nous concerne tous.

Des commerçants victimes de vols

Jean-Pierre Lellouche, président de l’association des commerçants du Vieux-Nice, connait bien les problèmes que rencontrent les commerçants de la ville en matière de vol. Une commerçante a récemment affiché sur sa vitrine les visages de présumés voleurs ce qui a attiré l’attention des médias. Même si Lellouche n’approuve pas cette action, il la comprend et la considère comme « un appel à l’aide ».

Les coûts de la sécurité pour les commerçants

Lellouche souligne que les mesures de sécurité sont très coûteuses pour les petits commerces et que la plupart ne peuvent se les permettre. Les vols sont fréquents et les commerçants, se plaignent du manque de moyens et de l’impuissance des autorités face à ce problème.

Des mesures prises pour répondre aux besoins

Lellouche encourage les commerçants à porter plainte et à demander l’aide de la police, mais il admet que cela peut être difficile et peu efficace. Il travaille avec les responsables municipaux et étatiques pour améliorer la situation et a réussi à raccourcir le délai pour obtenir une plainte en ligne. Les commerçants peuvent également signaler un besoin urgent grâce à un bouton d’appel d’urgence, et les autorités travaillent à renforcer la sécurité et à augmenter les patrouilles de police. Lellouche suggère également de mettre en place des peines plus lourdes pour les voleurs et d’afficher leur visage afin de les dissuader.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA