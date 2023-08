Comment gérer les disputes quotidiennes entre enfants à la maison

Les parents déposent régulièrement des plaintes concernant les disputes fraternelles. Toutefois, il convient de souligner que cette rivalité fait partie du développement et constitue même un excellent entraînement pour la suite. Naturellement, cela nécessite de savoir gérer les situations délicates qui surgissent entre frères et sœurs. Les parents ne doivent donc pas céder à la panique en cas de désaccord entre les enfants, mais plutôt leur donner les outils nécessaires pour résoudre leurs conflits de manière positive. Car comme on dit communément, c’est en forgeant qu’on devient forgeron !

Rivalité fraternelle : une norme à accepter

La rivalité entre frères et sœurs est un sujet récurrent pour de nombreux parents. Toutefois, elle est tout à fait normale et peut même être bénéfique pour le développement des enfants. Les parents doivent comprendre que cette rivalité est inévitable et peut être constructive.

Une rivalité saine

La naissance du deuxième enfant est le début de la rivalité fraternelle. Cette rivalité est normale et peut contribuer à de meilleures relations sociales futures. Les enfants apprennent à gérer la rivalité, à faire des compromis et à grandir ensemble vers l’autonomie. Les enfants uniques peuvent également tisser des liens amicaux plus tôt que les autres enfants, mais ils n’ont pas l’expérience de la rivalité fraternelle.

À chacun son rôle et sa place

La place dans la fratrie a une incidence sur le comportement de chaque enfant. L’aîné est souvent anxieux et autoritaire, alors que le deuxième est généreux et diplomatique. Le troisième est le plus charmeur et espiègle. Toutes les situations fraternelles ont leurs forces et leurs faiblesses, mais il y a toujours quelque chose de positif.

Le Dr Olivier Revol

Le Dr Olivier Revol est un pédopsychiatre et auteur de plusieurs ouvrages sur la précocité intellectuelle et les difficultés scolaires. Il dirige un service de neuro-psychiatrie de l’enfant au CHU de Lyon et enseigne à l’université Lyon 1. Il s’engage depuis 30 ans pour que chaque enfant découvre le plaisir d’apprendre à l’école. Il donne des conseils aux parents et professionnels pour comprendre les différents comportements des enfants et adolescents, avec un intérêt particulier pour les fratries d’enfants différents.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA