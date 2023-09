Comment gérer la tristesse de l’enfant ?

La tristesse est un ressenti que tout être humain est amené à éprouver au cours de sa vie. Bien qu’elle puisse sembler désagréable ou même insupportable, il est important de la reconnaître comme une émotion naturelle et nécessaire. En effet, les enfants doivent être confrontés à la tristesse pour apprendre à la gérer et à trouver des solutions pour y faire face. Toutefois, si cette tristesse perdure dans le temps, elle peut devenir préoccupante et nécessiter une attention particulière. Il est donc important d’être à l’écoute de soi-même et des autres pour prévenir ces situations. La tristesse peut ainsi devenir une expérience constructive pour apprendre à mieux se connaître et à s’épanouir.

La tristesse chez l’enfant : un phénomène normal mais à surveiller

La tristesse est une expérience normale de l’enfance et permet de mettre en place des stratégies pour lutter contre. Cependant, lorsqu’elle dure plus de 15 jours, il est important de se poser des questions sur une éventuelle dépression, qui touche environ 4% des enfants. Le diagnostic est difficile car la douleur morale est souvent mal évaluée ou ignorée, et peut se cacher derrière des troubles du comportement. Il est donc crucial de repérer la tristesse rapidement pour éviter des conséquences graves.

Les différentes manifestations de la tristesse selon l’âge de l’enfant

Chaque âge exprime sa tristesse différemment. Le nourrisson exprime sa peine avec son corps, en arrêtant de manger ou de dormir. L’enfant en maternelle et en primaire commence à exprimer sa tristesse avec des mots et peut devenir agressif ou hyperactif. L’adolescent quant à lui peut devenir irritable et hostile, et cela peut se manifester partout. Il est donc important de repérer les signes de tristesse à chaque âge.

Comment agir face à la tristesse de l’enfant

Il est essentiel de comprendre la cause de la tristesse, souvent une perte ou un deuil, pour proposer des stratégies et y remédier. Les médicaments ne sont jamais une première option pour traiter la douleur morale. L’expérience de la tristesse peut être positive pour l’enfant, tant qu’il est accompagné et soutenu pour surmonter cette période.

Portrait du Dr Olivier Revol

Le Dr Olivier Revol est un pédopsychiatre de renom, auteur de nombreuses publications scientifiques sur la précocité intellectuelle et les difficultés scolaires. Il dirige un service de Neuro-psychiatrie de l’enfant au CHU de Lyon et milite depuis 30 ans pour que chaque enfant, quelles que soient ses compétences, découvre le plaisir d’apprendre. Il aide les parents et les professionnels à comprendre les nouveaux codes des enfants et des adolescents, avec une attention particulière aux fratries d’enfants différents.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA