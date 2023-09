Comment aménager un spa extérieur dans sa future maison neuve ?

Chaque année, de nombreux propriétaires décident d’intégrer un spa dans leur maison neuve. Un tel choix répond souvent à une envie de confort et de bien-être, mais aussi à un désir d’avoir un espace de détente personnel. Avoir un spa à la maison est une solution idéale pour se détendre et profiter des bienfaits de l’hydrothérapie face aux stress et tensions du quotidien. Si vous envisagez de construire une maison, pourquoi ne pas considérer l’intégration d’un spa ? On vous dévoile les clés pour aménager un spa extérieur et réussir cet aménagement.

Pensez à l’aménagement du spa dès la conception de votre maison !

Que vous soyez en plein projet de construction ou de rénovation de maison, on vous recommande de penser à l’aménagement de votre spa dès cette étape. En effet, cela vous permettra d’intégrer harmonieusement le spa dans votre espace extérieur et de prévoir les installations nécessaires (branchements électriques, évacuations d’eau, etc.).

Prévoir un emplacement adapté en amont

L’emplacement idéal pour un spa peut être déterminé selon la taille de votre terrain, celle du spa et la topographie. Toutefois, privilégiez un endroit à la fois accessible et protégé des regards pour profiter pleinement de vos moments de détente. Vous pouvez également prévoir un coin ombragé pour les journées ensoleillées ou au contraire un emplacement ensoleillé pour profiter des rayons du soleil lors des séances de relaxation.

Où installer un spa dans son jardin ?

L’emplacement de votre spa doit répondre à plusieurs critères pour garantir une utilisation optimale et durable :

Une surface plane et stable : le sol doit être capable de supporter le poids du spa rempli d’eau et des utilisateurs.

: le sol doit être capable de supporter le poids du spa rempli d’eau et des utilisateurs. Proximité des installations électriques et hydrauliques : pour faciliter l’installation et l’entretien de votre spa, prévoyez un accès aux branchements nécessaires (électricité, eau, évacuation).

: pour faciliter l’installation et l’entretien de votre spa, prévoyez un accès aux branchements nécessaires (électricité, eau, évacuation). Un espace suffisant autour du spa : prévoyez au moins 1 mètre autour de votre spa pour circuler librement et installer un mobilier d’appoint si nécessaire (transats, parasol, etc.).

: prévoyez au moins 1 mètre autour de votre spa pour circuler librement et installer un mobilier d’appoint si nécessaire (transats, parasol, etc.). Protection contre les intempéries et les regards indiscrets : choisissez un emplacement abrité du vent et des regards pour profiter pleinement de vos moments de détente.

Les différents types de spas pour un aménagement optimal

Il existe plusieurs types de spas pouvant répondre à vos besoins et envies. Ils se choisissent souvent en fonction du nombre d’utilisateurs potentiels. Pour une famille, les spas conçus pour 6 personnes ou plus sont parfaits. Ils offrent suffisamment d’espace pour que chacun se détende confortablement. Pour un couple, un spa pour 2 personnes est déjà suffisant. Quel type de spa installer ?

Spa gonflable : facile à installer et économique, il est idéal pour les petits espaces ou les budgets serrés.

: facile à installer et économique, il est idéal pour les petits espaces ou les budgets serrés. Spa encastrable : intégré directement dans le sol, il offre un design épuré et s’intègre parfaitement à votre aménagement extérieur.

: intégré directement dans le sol, il offre un design épuré et s’intègre parfaitement à votre aménagement extérieur. Spa semi-encastrable : mi-hauteur entre le spa gonflable et le spa encastrable, il offre un bon compromis entre esthétisme et praticité.

: mi-hauteur entre le spa gonflable et le spa encastrable, il offre un bon compromis entre esthétisme et praticité. Spa portable ou transportable : monté sur roulettes, ce type de spa peut être déplacé en fonction de vos envies et des saisons.

Bains à remous, sauna ou hammam ?

Vous êtes plutôt bain à remous, sauna et hammam ? À moins d’avoir le budget et les espaces pour combiner les trois, voici quelques éléments de comparaison pour vous aider dans votre décision.

Bains à remous (ou jacuzzi) : avec leurs jets passants et leur température réglable, les bains à remous sont idéals pour la détente musculaire et la relaxation. Ils peuvent également soulager certaines douleurs articulaires et améliorer la circulation sanguine.

: avec leurs jets passants et leur température réglable, les bains à remous sont idéals pour la détente musculaire et la relaxation. Ils peuvent également soulager certaines douleurs articulaires et améliorer la circulation sanguine. Sauna : avec leur chaleur sèche pouvant atteindre 90 °C, les saunas permettent d’éliminer rapidement les toxines et impuretés de l’organisme. Ils sont également recommandés pour renforcer le système immunitaire et prévenir les infections.

: avec leur chaleur sèche pouvant atteindre 90 °C, les saunas permettent d’éliminer rapidement les toxines et impuretés de l’organisme. Ils sont également recommandés pour renforcer le système immunitaire et prévenir les infections. Hammam : avec leur vapeur d’eau chaude et leur température moyenne de 45 °C, les hammams favorisent la détente des muscles et la relaxation générale. Ils sont particulièrement appréciés pour leurs effets bénéfiques sur la peau et les voies respiratoires.

Pensez également aux options de confort comme les appuie-têtes, porte-gobelets ou tablettes pour poser vos objets personnels afin de compléter votre espace bien-être. Enfin, n’oubliez pas les accessoires ludiques tels que les jeux d’eau, projecteur LED ou aromathérapie pour varier les plaisirs.

Les critères pour bien choisir son spa extérieur

Voici quelques éléments à prendre en compte pour faire le meilleur choix possible :

Le budget : déterminez combien vous êtes prêt(e) à investir dans votre spa. N’oubliez pas de prendre en compte les coûts d’installation et d’entretien (produits de traitement de l’eau, électricité, etc.).

: déterminez combien vous êtes prêt(e) à investir dans votre spa. N’oubliez pas de prendre en compte les coûts d’installation et d’entretien (produits de traitement de l’eau, électricité, etc.). La taille et le nombre de places : choisissez un spa adapté à l’utilisation que vous comptez en faire, convivial ou plus intimiste ? Familial ou réservé au couple ?

: choisissez un spa adapté à l’utilisation que vous comptez en faire, convivial ou plus intimiste ? Familial ou réservé au couple ? Les matériaux : des matériaux durables et résistants à l’usure gagent la longévité de cet aménagement, mais il faut payer le prix.

: des matériaux durables et résistants à l’usure gagent la longévité de cet aménagement, mais il faut payer le prix. Le système de filtration : l’entretien de votre spa sera facilité avec un système moins complexe.

: l’entretien de votre spa sera facilité avec un système moins complexe. Les options et accessoires : certaines options peuvent améliorer le confort et l’expérience utilisateur de votre spa, comme les jets massants, l’éclairage LED intégré ou la musicothérapie par exemple.

: certaines options peuvent améliorer le confort et l’expérience utilisateur de votre spa, comme les jets massants, l’éclairage LED intégré ou la musicothérapie par exemple. Les contraintes techniques : prenez en compte l’espace disponible chez vous, les restrictions d’urbanisme éventuelles et les installations nécessaires pour le bon fonctionnement de votre spa (électricité, eau, etc.).

Quelques conseils d’aménagement pour un spa extérieur réussi

Pour un espace spa extérieur harmonieux et agréable à vivre, voici quelques conseils :

Intégrer le spa dans son environnement : utilisez des matériaux naturels et adaptés à vos aménagements extérieurs pour une esthétique cohérente.

: utilisez des matériaux naturels et adaptés à vos aménagements extérieurs pour une esthétique cohérente. Prévoir un espace détente autour du spa : installez des transats, un parasol ou un salon de jardin à proximité pour profiter pleinement de votre espace bien-être.

: installez des transats, un parasol ou un salon de jardin à proximité pour profiter pleinement de votre espace bien-être. Jouer avec la lumière : créez un éclairage tamisé et chaleureux pour une ambiance relaxante ou changeante.

: créez un éclairage tamisé et chaleureux pour une ambiance relaxante ou changeante. Végétaliser le décor : ajoutez des plantes et des arbustes autour de votre spa pour créer un havre de paix et favoriser la relaxation.

Les avantages d’avoir un spa chez soi

Investir dans un spa extérieur présente de nombreux avantages pour votre corps et votre esprit. C’est un excellent moyen de se détendre, d’apaiser les muscles tendus et d’améliorer la circulation sanguine. De plus, il peut augmenter la valeur de votre maison.

Une source de relaxation infinie : avec un spa chez vous, vous pouvez profiter des bienfaits de l’hydrothérapie à tout moment et sans contrainte horaire.

: avec un spa chez vous, vous pouvez profiter des bienfaits de l’hydrothérapie à tout moment et sans contrainte horaire. Un espace convivial pour partager des moments en famille ou entre amis : le spa est un lieu d’échange et de détente qui favorise la communication et renforce les liens sociaux.

: le spa est un lieu d’échange et de détente qui favorise la communication et renforce les liens sociaux. Une véritable bulle de détente dans votre jardin : votre spa extérieur deviendra rapidement un refuge où vous ressourcer après une longue journée de travail ou pour passer du temps de qualité avec vos proches.

Avec toutes ces informations en main, vous êtes maintenant prêt(e) à aménager votre spa extérieur et à transformer votre maison en véritable havre de paix. Profitez-en pour faire rimer bien-être, détente et convivialité au quotidien !