« Comédie-Française présente « L’Opéra de quat’sous » Festival Aix-en-Provence »

L’été est propice à la découverte des différentes manifestations culturelles et le Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence est l’une de ces occasions à ne pas manquer. En effet, cet événement musical qui rassemble de nombreux mélomanes en quête de nouvelles sonorités, offre cette année une programmation riche et variée. L’une des performances les plus attendues est celle de la troupe renommée de la Comédie-Française qui se produit pour la première fois sur scène. Cette année, le public de l’Opéra de Quat’sous aura l’opportunité d’apprécier leur talent jusqu’au 24 juillet. Assister à une telle présentation est une expérience inoubliable qui s’ajoute à la longue liste des choses à faire durant la saison estivale.

Thomas Ostermeier dirige la Comédie-Française dans une version inédite de L’Opéra de quat’sous à Aix-en-Provence

Une pièce politique avant tout

Le Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, où l’on attendrait plutôt du Mozart et du Wagner, accueille cette année la Comédie-Française pour une version inédite de L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Sous la direction du metteur en scène allemand Thomas Ostermeier, la pièce, créée en 1928 à Berlin, est présentée jusqu’au 24 juillet.

Si les airs canailles de l’opéra sont bien connus du grand public, Thomas Ostermeier rappelle que la pièce ne se résume pas à cela. « L’Opéra de quat’sous est avant tout une pièce politique, qui dénonce les inégalités sociales et la corruption de la société de l’époque » explique-t-il. « Brecht n’était pas encore marxiste à l’époque, et c’est ce qui m’intéresse particulièrement. Aujourd’hui encore, on se retrouve confrontés à des situations similaires, avec d’un côté les grandes fortunes et de l’autre une grande partie de la population qui peine à joindre les deux bouts ».

Une mise en scène sur mesure

Pour cette version de l’opéra, Thomas Ostermeier a opté pour une mise en scène résolument moderne, qui surprendra plus d’un spectateur habitué aux classiques du genre. Micros posés en bord de scène, costumes à paillettes et images projetées font partie intégrante du spectacle. Mais la mise en scène repose avant tout sur les interprètes, qui doivent autant savoir chanter que jouer la comédie.

Elsa Lepoivre, qui incarne le personnage de Jenny, la prostituée, se réjouit de cette expérience inédite pour la troupe de la Comédie-Française. « C’est assez fou pour nous d’être ici, dans un festival d’art lyrique, alors que nous sommes plutôt habitués aux pièces de théâtre classiques » confie-t-elle. « Pour Thomas, il était important que les choses se racontent de manière assez ludique, que les chansons ne soient pas là pour dire plus, mais pour dire autrement ».

Un cabaret politique à ne pas manquer

Avec cette version inédite de L’Opéra de quat’sous, Thomas Ostermeier propose une adaptation résolument moderne et politique d’une pièce incontournable du répertoire germanique. Les chansons, entêtantes pour certains, prennent ici tout leur sens, dans une mise en scène qui ne manquera pas de surprendre les spectateurs. Entre cabaret et théâtre, ce spectacle est un véritable ovni, qui devrait ravir les amateurs de théâtre moderne et engagé.