Combien ça coûte de fleurir et d’entretenir les tombes ?

Le fleurissement des tombes est une tradition importante pour de nombreuses personnes, en particulier lors des fêtes religieuses, des anniversaires et du souvenir. Cependant, le prix des fleurs peut rapidement augmenter, surtout si vous souhaitez réaliser plusieurs compositions ou entretenir régulièrement la sépulture. Nous vous donnerons des indications de prix et quelques conseils pour adapter votre budget destiné au fleurissement des tombes.

Pourquoi les prix des fleurs tombales grimpent ?

À l’approche de la Toussaint, tout le monde commence déjà à acheter des chrysanthèmes pour honorer la mémoire de leurs proches disparus. Cette année, une hausse des prix est observée en raison de l’inflation et de l’augmentation des coûts fournisseurs. Malgré cette hausse, le respect et la tradition de commémorer les défunts demeurent primordiaux pour les acheteurs.

Les fleuristes et les magasins ont déjà commencé à mettre en vente ces fleurs, avec une augmentation d’environ de 10 % par pot par rapport à l’année précédente. La concurrence entre les fleuristes locaux et les grandes surfaces est relevée, ces dernières offrant souvent des prix plus bas. Cependant, les fleuristes à l’échelle locale mettent en avant la qualité supérieure de leurs fleurs et proposent également des services tels que la livraison, ce qui constitue un avantage face à la concurrence des grandes surfaces.

Les consommateurs, malgré une attention portée aux prix, semblent prêts à maintenir la tradition en achetant des fleurs, même à un coût légèrement plus élevé, affirmant l’importance du respect et de la commémoration des défunts.

Pour rendre hommage à un être cher en décorant personnellement sa tombe, le budget à prévoir pour l’acquisition de bouquets de fleurs ou de plantes est entre 30 et 70 euros.

Quel budget pour un entretien par un professionnel ?

Les entreprises spécialisées dans l’entretien des tombes offrent divers services adaptés aux besoins et aux préférences des clients pour honorer la mémoire des défunts et maintenir les sépultures dans un bon état. Voici une synthèse des services offerts et des tarifs associés :

1. Types d’interventions

Interventions ponctuelles : Les prestataires offrent des services à la demande pour des occasions spécifiques.

Les prestataires offrent des services à la demande pour des occasions spécifiques. Abonnements : Des formules d’abonnement annuel sont disponibles, permettant des interventions régulières et planifiées.

2. Fréquence des services

Les clients peuvent choisir la fréquence des passages, qui peuvent être hebdomadaires, bimestriels ou trimestriels, selon les besoins.

3. Fleurissement des tombes

Les entreprises proposent des services de dépôt de fleurs, permettant aux clients de choisir la composition florale via un site internet ou un catalogue.

4. Nettoyage et entretien

Les services de nettoyage incluent l’élimination de la mousse et des lichens, l’utilisation de matériel adapté pour le nettoyage en douceur des pierres et ornements funéraires.

Les entreprises peuvent envoyer des photos régulièrement pour montrer l’état de la tombe après l’intervention.

5. Réparations et rénovations

Certains prestataires offrent des services de réparation et de rénovation pour maintenir la tombe en bon état, cela inclut le désherbage, le renouvellement des graviers et le traitement antifongique de la pierre.

Tarification

Le coût des services varie selon le type et la fréquence des interventions :

Interventions ponctuelles : aux environs de 170 € par intervention. Abonnements mensuels : À partir de 75 € par mois pour une formule complète incluant nettoyage et fleurissement.

aux environs de 170 € par intervention.

Si vous devez choisir un professionnel, on vous conseille de contacter et de rencontrer plusieurs entreprises, de comparer leurs offres et tarifs et de choisir celle qui offre les services avec sérieux et respect. Elle vous permettra de maintenir et d’honorer les sépultures de vos proches, même en cas d’éloignement ou d’indisponibilité.

Comment faire avec peu de budget ?

S’établir un budget pour fleurir la tombe d’un proche

Le premier conseil que nous vous donnerons sera de déterminer combien d’euros vous êtes prêt à consacrer au fleurissement de la tombe d’un proche. Ce montant peut dépendre de :

Votre propre situation financière

La fréquence à laquelle vous souhaitez fleurir la tombe

Le type de fleurs que vous choisissez

Trouver les options disponibles pour son budget

Il existe des options adaptées à chaque budget pour embellir la dernière demeure d’un être cher. Il est important de savoir différencier l’offre proposée par les professionnels et de bien comparer les prix, car ils peuvent varier de manière drastique.

Choisir des fleurs en fonction de leur longévité

Si vous avez un budget limité, il serait judicieux de choisir des fleurs qui dureront plus longtemps et demanderont peu d’entretien. Certains types de fleurs sont en effet plus résistants aux intempéries et peuvent rester frais pendant plusieurs semaines. Voici quelques exemples :

Les chrysanthèmes : ces fleurs symbolisent la mémoire et sont traditionnellement utilisées pour orner les tombes lors de la Toussaint.

Le cyclamen : cette plante fleurit pendant l’hiver et peut donc être une alternative intéressante pour décorer les sépultures en période de froid.

Le lierre : ce végétal offre une touche de verdure qui peut s’avérer agréable à l’œil tout au long de l’année. Néanmoins, veillez à bien l’entretenir pour éviter qu’il n’envahisse la tombe.

Prendre le temps de comparer les offres

Un autre moyen de respecter votre budget pour fleurir la tombe d’un proche consiste à prendre le temps de comparer les offres et les tarifs des différents acteurs du marché :

Les commerces spécialisés : Les magasins de fleurs, jardineries et autres boutiques dédiées à la vente de végétaux proposent généralement un large choix de compositions florales adaptées aux circonstances du deuil. N’hésitez pas à y faire un tour pour vous faire une idée des prix et sélectionner celle qui correspondra à vos envies et à votre budget. Les supermarchés : Les grandes surfaces proposent également des compositions florales en période de Toussaint, souvent moins chères que celles des magasins spécialisés. Le commerce en ligne : Vous trouverez sur internet de nombreux sites proposant la vente de fleurs pour embellir les tombes. Les prix sont généralement très intéressants, mais assurez-vous de choisir un site sérieux offrant une livraison rapide et soignée

Créer ses propres compositions florales

Un dernier moyen d’économiser tout en respectant le caractère solennel de cet hommage consiste à réaliser vous-même vos compositions. En choisissant vous-même vos fleurs et en exprimant votre créativité, vous aurez l’assurance d’une décoration unique et personnelle. N’hésitez pas à composer avec les végétaux disponibles chez vous ou dans la nature (fougères, lierre, branches d’arbres…).

Opter pour des fleurs artificielles

Enfin, si vous souhaitez éviter les dépenses liées au renouvellement régulier des fleurs sur la tombe, vous pouvez opter pour des fleurs artificielles. De qualité supérieure aux fleurs en plastique d’autrefois, elles imitent désormais à la perfection les vraies fleurs, tant par leur couleur que leur texture. Outre leur longévité, elles permettent également d’éviter la prolifération des miridius, ces petits insectes qui se nourrissent des fleurs naturelles et ont tendance à envahir les cimetières.

En conclusion, quel que soit votre budget pour le fleurissement d’une sépulture, il suffit de trouver les solutions correspondant pour embellir la tombe d’un proche, pas juste pour la Toussaint, mais aussi pour le reste de l’année.