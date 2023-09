Combat ultime au MMA Paris: Chaîne et horaires de diffusion !

Samedi prochain, la scène sportive de Paris s’apprête à accueillir l’une des compétitions de MMA (arts martiaux mixtes) les plus importantes au monde. Bien que cette discipline ne soit autorisée en France que depuis l’année dernière, elle continue de susciter l’intérêt de nombreux amateurs de sports de combat en raison de la complexité et de l’intensité qu’elle offre. Les meilleurs combattants de chaque catégorie de poids se disputeront la victoire, le titre et la reconnaissance lors de cet événement qui promet d’être passionnant et hautement compétitif. Il n’y a donc aucun doute que ce sera une soirée mémorable pour les fans de MMA et les curieux qui voudront découvrir cette discipline en plein essor.

Ciryl Gane affronte Sergey Spivak lors de l’événement MMA à Paris

Le combattant français Ciryl Gane, qui a suscité des critiques après sa défaite contre Jon Jones en mars, affrontera Sergey Spivak lors de l’événement MMA à Paris le 2 septembre. S’il remporte ce match, cela le propulsera probablement à nouveau dans la course à la ceinture des poids lourds. Le match sera diffusé en trois parties.

Comment regarder le match Spivak – Gane ?

Pour regarder l’ensemble de l’événement, les préliminaires seront diffusés sur la chaîne Twitch de RMC à 18 heures. La carte principale sera diffusée sur RMC Sport 2 à 20h30, et le main event, comprenant les combats de Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot et Ciryl Gane, sera diffusé sur RMC Sport 2 et RMC Découverte à 22h30.

Infos pratiques

Préliminaires en exclusivité sur Twitch à 18h.

Carte principale à 20h30 sur RMC Sport 2

Main event à 22h30 sur RMC Sport 2 et RMC Découverte

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA