Coman et Mbappé brillent, Clauss surpasse: Les tops et flops des Bleus dans leur triomphe historique !

Samedi soir, à Nice, c’est une performance historique que les Bleus ont réalisée en s’imposant face à Gibraltar.

Victoire historique de l’équipe de France

L’équipe de France de football a atteint un record avec une victoire à sens unique de 14-0 contre Gibraltar, lors de son avant-dernier match de qualification pour l’Euro 2024, le 18 novembre. Le match, qui s’est déroulé à l’Allianz Riviera de Nice, a vu plusieurs joueurs se distinguer, notamment en attaque, bien que la performance de Jonathan Clauss en défense mérite également d’être mentionnée.

Jugement des performances individuelles

Le gardien de but Mike Maignan a passé une soirée tranquille, n’étant jamais sérieusement défié et n’ayant touché que six ballons pendant tout le match. Jonathan Clauss, pour sa part, a impressionné lors de sa 9e sélection nationale, marquant son premier but pour l’équipe et contribuant presque à un autre. Également admirables étaient Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, et Kingsley Coman. Le premier a fourni un travail solide au milieu de terrain, le deuxième a été crucial dans la construction du jeu et le dernier a livré une performance lumineuse, inscrivant un doublé et causant de nombreux problèmes à la défense adverse.

Mbappé et Thuram se démarquent

Kylian Mbappé, le capitaine de l’équipe, a été particulièrement décisif. En marquant trois buts, dont le 11e qui était un record, ainsi qu’en fournissant trois passes décisives, il a montré une fois de plus pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Marcus Thuram, bien que ne marquant qu’un seul but, a pesé par sa présence en attaque.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA