Colombie: Premières images des enfants miraculés sauvés de la jungle profonde

Suite à un accident d’avion, quatre jeunes enfants ont échappé de manière incroyable à la mort et ont subsisté pendant 40 jours au cœur de la forêt tropicale colombienne. L’enfant le plus âgé, âgé de 13 ans, a pris l’entière responsabilité de veiller à la sécurité et au bien-être de ses frères et sœurs, dont les âges variaient entre un et neuf ans.

Ils ont réussi à survivre à une situation extraordinaire et ont été sauvés de manière inespérée. Une vidéo filmée par un sauveteur montre Soleiny, âgée de neuf ans, et Tien, âgé de cinq ans, éreintés. Leur petite sœur Cristin, âgée d’un an, est tenue par un secouriste qui la berce. Après avoir passé 40 jours dans la forêt amazonienne, les enfants épuisés doivent être réhydratés. C’est Lesly, leur sœur aînée de 13 ans, qui a assuré seule leur survie.

Les enfants ne sont désormais plus en danger

Pendant des semaines, les forces armées et les gardes autochtones ont traqué sans relâche les traces laissées par les enfants dans la jungle, suite au crash de leur avion. Une fois retrouvés, l’aînée a informé les sauveteurs qu’elle avait très faim. Le petit garçon, Tien, cinq ans, s’est levé et a déclaré : « Ma maman est morte. » Une fois rassurés, les enfants ont été transportés par avion à l’hôpital de Bogota (Colombie), où ils ont raconté à leur père les détails de leur terrible expérience. Les enfants ne sont plus en danger. Leur histoire incroyable a captivé tout un pays.