Collégiens : découvrez les nouveautés choc en Essonne !

Le département de l’Essonne a pris des mesures importantes pour améliorer la vie des collégiens dès la prochaine rentrée. Les cours nature, qui feront leur apparition dans les emplois du temps, permettront aux élèves de découvrir l’environnement qui les entoure tout en se sensibilisant aux enjeux écologiques. En plus de cela, la cantine proposera un salad’bar pour des déjeuners plus équilibrés et sains. Dans le cadre de la lutte contre la précarité menstruelle, les protections hygiéniques seront désormais gratuites pour les élèves, ce qui permettra à toutes les jeunes filles d’avoir accès à ces produits nécessaires. Ce sont des avancées significatives qui témoignent de l’engagement du département en faveur de la santé, de l’environnement et de la solidarité.

Le Département de l’Essonne investit dans l’éducation

Le président du Département de l’Essonne, François Durovray, a annoncé plusieurs projets ambitieux lors de la conférence de presse de rentrée du département. Parmi eux, la construction de nouvelles infrastructures extérieures avec des cours natures dans deux collèges à Chilly-Mazarin et à Dourdan, ainsi que la mise en place de nouveautés dans les cantines, telles que des cours nature, des salad’bars, des distributeurs de protections hygiéniques gratuits, etc.

Cours nature dans les collèges

En vue d’offrir aux élèves des collèges de l’Essonne des environnements plus agréables et écologiques, le département a lancé un projet visant à construire des cours nature dans plusieurs établissements. Concrètement, des îlots de fraîcheurs urbains et végétalisés ont été créés dans les cours de deux collèges à Chilly-Mazarin et à Dourdan en installant des arbres et en recouvrant le sol d’un revêtement perméable et drainant pour faciliter l’infiltration des eaux de pluie.

Moins de gaspillage et plus de légumes à la cantine

Le département s’est engagé à réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines par l’implémentation de nouveaux dispositifs comme le choix entre fromage, laitage, ou dessert dans le plateau-repas, l’installation de salad’bars pour la consommation de légumes frais, la mise à disposition de corbeilles de fruits, et la création de frigos de partage. Les repas servis aux familles coûteront entre 0,78 € et 5,10 € selon leur quotient familial, et le département a également décidé de limiter la hausse des tarifs.

Distributeurs de protections hygiéniques gratuits dans tous les collèges de l’Essonne

En collaboration avec l’entreprise Marguerite & Cie, le département a équipé tous les collèges de distributeurs de protections hygiéniques gratuites, ce qui en fait la première collectivité de France à offrir ce service à ses élèves. Ces installations devraient répondre aux besoins de 100 filles avec 2 protections hygiéniques par mois sur 8 mois et coûteront 66 000 euros pour le département sur l’année 2023.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA