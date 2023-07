Collégiens de Loudéac remportent médaille d’or en mini-entreprise | Le Courrier Indépendant

La petite entreprise élaborée par les étudiants en milieu scolaire au Collège des Livaudières de Loudéac, dans le département des Côtes-d’Armor, a engendré un bénéfice considérable de 700 euros. Ce montant significatif a été reversé à une association incroyablement importante qui vise à soutenir les mineurs les plus vulnérables et isolés. Les dirigeants en herbe seront dévoués à cette cause en espérant contribuer à l’amélioration des vies et du bien-être de cette population marginalisée. Leur succès inattendu souligne l’importance de l’initiative, de la persévérance et de l’engagement, et nous rappelle que chaque contribution peut faire une énorme différence dans notre communauté.

Des élèves de SEGPA créent une mini-entreprise

Les élèves de la 3ème SEGPA du collège des Livaudières à Loudéac (Côtes-d’Armor) ont lancé leur propre mini-entreprise appelée « Entreprendre pour apprendre ». Ils ont décidé de fabriquer des étagères en bois suspendues par des lanières de cuir, puis ont trouvé les fournisseurs nécessaires et déterminé un prix de vente avant de commercialiser leur produit. Ce projet leur a permis d’apprendre de nouvelles compétences, de travailler en équipe et de développer leur envie d’entreprendre. Au total, cinquante étagères ont été produites, toutes vendues, générant ainsi un bénéfice de 700 €.

Réinvestir le bénéfice dans une association caritative

Les élèves ont choisi de reverser leur bénéfice à l’association CAJMA 22, qui aide les mineurs isolés. Cette décision a été prise après un long débat sur les valeurs d’altruisme, d’entraide et de solidarité. Au final, cette somme permet de financer les frais de scolarité, de transport et d’hébergement d’un jeune migrant pendant un an. Les professeurs ont souligné que cette action a été une véritable motivation pour les élèves, qui ont ainsi su s’impliquer dans leur projet.

Récompense pour les mini-entrepreneurs

Le projet a été présenté lors du salon des mini-entreprises à Lorient le 11 mai dernier et a remporté la médaille d’or dans la catégorie « conduite de projet » et la médaille d’argent dans la catégorie « communication ». Cette aventure a permis aux élèves de réaliser qu’entreprendre pouvait être une expérience enrichissante et valorisante, tout en leur permettant de faire une bonne action pour autrui.