Collection « ALT »: Essais de philo d’une heure, pour penser au quotidien et en poche

Des textes brefs et portables pour s’adonner à la philosophie discrètement et au jour le jour.

Le baccalauréat de philosophie aura lieu le 14 juin prochain. Pour aider les élèves à continuer à réfléchir sur divers sujets, les éditions La Martinière Jeunesse ont lancé une collection intitulée ALT, destinée aux jeunes à partir de 15 ans. Cette collection compte désormais huit titres.

Marie Bluteau, l’éditrice à l’origine d’ALT, explique qu’elle a choisi un format original, avec des livres d’une trentaine de pages maximum qui peuvent être lus en une heure. Elle a également souhaité faire intervenir des profils variés, comme des experts, des journalistes ou des romanciers, pour incarner un sujet et créer un dialogue autour de celui-ci.

Parmi les six premiers titres déjà parus, on trouve « A-t-on encore le droit de changer d’avis ? » de Blandine Rinkel, écrivaine et journaliste, « Avorter, un droit en danger ? » de Ghada Hatem, médecin engagée, « Climat, trop tard pour agir ? » de Hugo Viel, jeune activiste pour la justice climatique, et « S’informer, à quoi bon ? » du journaliste Bruno Patino. La collection propose ainsi des questions essentielles et contemporaines en lien avec les préoccupations des jeunes.

Deux nouveaux titres viennent d’être ajoutés à la collection ALT : « Être féministe, pour quoi faire ? » de Camille Froidevaux-Metterie, philosophe et autrice, qui aborde l’histoire des femmes et encourage à réfléchir sur notre propre rapport à l’engagement ; et « Être heureux avec moins ? », un essai de Corinne Morel-Darleux, essayiste et romancière.

Il est à noter qu’une prochaine parution de la collection ALT est prévue pour la rentrée en septembre 2023, avec un livre signé Guillaume Meurice sur la cause animale. Bonne lecture à tous !