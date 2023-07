Collectif mobilisé pour sauver stade menacé à La Paillade, Montpellier

Tandis que les financements de la banque des territoires ont été considérablement réduits pour le projet de construction du nouveau stade de football Louis Nicollin à Pérols, dans l’Hérault, un groupe d’experts et d’acteurs locaux se mobilise pour proposer une alternative viable qui permettrait de rénover le stade de La Mosson à Montpellier. Ce collectif, qui se compose de personnes aux compétences et aux expériences variées, s’appuie sur une réflexion collective afin de mettre en place une stratégie pertinente pour la revitalisation de ce stade emblématique de la région. Leur démarche consiste à explorer toutes les options possibles et à privilégier celles qui seront avantageuses à la fois pour la communauté locale et pour l’environnement. Ce projet ambitieux est à l’image de l’engagement de ces citoyens passionnés, qui sont prêts à tout mettre en œuvre pour faire de La Mosson un lieu de rencontre et de partage incontournable à Montpellier.

La réhabilitation du stade de La Mosson, une alternative viable

Alors que la banque des territoires a nettement revu à la baisse ses financements pour le projet du nouveau stade de foot Louis Nicollin à Pérols (Hérault), des experts et acteurs locaux ont proposé une alternative. Le collectif « Restons Pailladins » ambitionne de réhabiliter le stade historique de La Mosson à Montpellier.

Un enjeu social, économique et écologique

Outre la question environnementale, qui interroge le bon sens écologique de vouloir construire un nouveau stade, la réhabilitation de La Mosson présente des avantages sociaux et économiques. En effet, le stade est intimement lié à la vie du quartier et le supprimer conduirait à l’appauvrissement de la vie culturelle et sociale de la région. Le militant de gauche Rhany Slimane souligne que « le stade de La Mosson peut être un réhabilitateur pour la vie du quartier si des efforts sont faits ».

Les habitants s’opposent au projet de déménagement

Les habitants et supporters du MHSC sont très attachés à « leur » stade. Djamel, qui habite en face de La Mosson, le considère comme faisant partie intégrante de la culture du quartier : « Sans le stade, le quartier ne vaut rien du tout. On a que ça, que le stade. » Yassine, autre supporter du club, regrette la perte d’ambiance et d’histoire qu’impliquerait un transfert à Pérols : « Ici, il y a une ambiance de fou. Alors, s’ils le reconstruisent à Pérols, ça va perdre un peu de son histoire, de son ambiance. »

Un appel à l’aide lancé à Emmanuel Macron

Le projet de nouveau stade à Pérols semble aujourd’hui au point mort, la collectivité n’étant pas prête à financer les infrastructures nécessaires à la construction. Toutefois, le propriétaire du MHSC Laurent Nicollin a déjà investi des millions dans ce projet et exige une réponse rapide du gouvernement. Le maire de Montpellier et la présidente de la Région Occitanie ont déjà sollicité le président de la République pour obtenir son soutien à ce projet

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr