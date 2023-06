Climat: canicule invisible menace espèces marines océan Atlantique, alertent scientifiques

Au cours de la période allant de mars à mai, on a enregistré une température moyenne sans précédent à la surface des océans, dépassant les 23 degrés Celsius dans l’océan Atlantique Nord.

Bien que moins spectaculaire que les incendies qui ont lieu au Canada, la canicule sans précédent qui touche actuellement les eaux de l’Atlantique provoquera, selon des chercheurs, une hécatombe d’espèces marines, notamment des coraux et des invertébrés. « Mais comme cela se produit sous la surface de l’océan, ça passera inaperçu », déplore Daniela Schmidt, professeure en sciences de la Terre à l’université de Bristol (Royaume-Uni), citée par le Science Media Centre britannique.

Entre mars et mai, la température moyenne à la surface des océans a atteint un niveau inédit en 174 ans de mesures, dépassant de 0,83°C la moyenne du XXe siècle, d’après les données de l’administration océanographique américaine. Ce phénomène extrême pourrait se répéter avec l’aggravation du réchauffement climatique.

« Ça va extrêmement vite »

Les chercheurs ne sont pas totalement surpris par cette vague de chaleur marine, dont la température dépasse 23°C dans l’Atlantique Nord, car ils savent que les océans absorbent 90% de la chaleur générée par l’effet de serre. « Ce qui est une surprise, c’est que ça va extrêmement vite », souligne néanmoins Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherches au CNRS et corédacteur d’un rapport du Giec.

Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer cette situation extrême, comme la diminution des poussières sahariennes transportées par le vent ou celle des émissions de soufre des navires. Ces deux types d’aérosols ont habituellement un effet rafraîchissant sur l’atmosphère.

Lors des canicules en Méditerranée, une cinquantaine d’espèces (coraux, gorgones, oursins, mollusques, bivalves, posidonies, etc.) ont été touchées par des « mortalités massives entre la surface et 45 mètres de profondeur », selon Jean-Pierre Gattuso. D’autres vont plutôt migrer vers les pôles. « Les eaux de la Norvège et de l’Islande vont par exemple devenir plus poissonneuses », au détriment des pays de la zone intertropicale, indique le chercheur.

« Tout n’est pas perdu »

En se réchauffant, l’océan, qui capte un quart du CO2 émis par l’homme, pourrait même, à terme, perdre en partie son rôle de pompe à carbone. Cela aurait alors « un effet amplificateur sur le réchauffement atmosphérique », met en garde Juliette Mignot, océanographe à l’IRD (Institut de recherche pour le développement), en évoquant un « point de bascule ».

D’ici la fin du siècle, le Giec prévoit dans son scénario le plus pessimiste une multiplication par 50 de la fréquence de ces canicules océaniques, avec des épisodes dont l’intensité sera multipliée par dix. Cependant, « on peut limiter les dégâts », rassure Jean-Pierre Gattuso. « Si les émissions de gaz à effet de serre suivent une trajectoire compatible avec l’accord de Paris, on peut complètement stopper le réchauffement et l’acidification de l’océan », assure-t-il. « Tout n’est pas perdu. »