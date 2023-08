Clémentine Célarié de retour dans « I Know This Much Is True » : découvrez son rôle emblématique

Au fil de cet été estival, un invité de marque se faufile régulièrement sous les micros de Laurent Valière pour confier la série qui l’a le plus marqué. En ce jour, c’est la talentueuse actrice Clémentine Célarié qui prend place sur le siège entrevue. Du haut de son expérience et de sa passion méticuleusement façonnée pour le cinéma et le théâtre, elle nous conte avec enthousiasme sa série préférée.

La carrière de Clémentine Célarié

Clémentine Célarié est une actrice française connue pour ses rôles drôles et émouvants. Elle a récemment joué dans Les Randonneuses, une série de TF1 où elle incarne une femme mûre atteinte de cancer qui part à l’aventure avec ses amies. Elle a également été remarquable dans son rôle de mère indigne et de psy effroyable dans Besoin d’amour de Frédéric Hazan.

I Know This Much Is True, sa série préférée

La série préférée de Clémentine Célarié est I Know This Much Is True, une mini-série américaine de six parties sortie en 2020. Elle se déroule dans un milieu pauvre dans l’état du Connecticut et met en scène Mark Ruffalo qui joue deux personnages : un frère robuste et son jumeau malade psychologiquement et physiquement. La série aborde des sujets sombres et introspectifs.

