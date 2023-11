Cléac’h surprend avec le Maxi Banque Populaire XI : Leader des Ultim à la Transat Jacques Vabre, le reste de la flotte toujours en attente!

En osant miser sur un pari audacieux, Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse ont réussi à surpasser, au cours de la journée de jeudi, leurs rivaux Charles Caudrelier et Erwan Israël (opérant sur le Maxi Edmond de Rothschild), ainsi que François Gabart et Tom Laperche (qui naviguent sous la bannière du SVR Lazartigue). Ces derniers occupaient, avant ce renversement de situation, les deuxième et troisième places respectivement.

L’impact du temps sur la 16e Transat Jacques-Vabre

Le 16e édition de la Transat Jacques-Vabre, commencée il y a cinq jours, a été marquée par la tempête Ciaran qui a secoué les Imoca encore amarrées au Havre tandis que les Ultim rencontraient des vents favorables au large des Canaries. Des rafales supérieures à 110 km/h ont frappé les coques et les ponts des 40 bateaux ancrés au Havre. La situation a maintenu les équipes et l’organisation en alerte, repoussant le départ des Imoca.

Report du départ des Imoca

Après une réunion entre les équipes et l’organisation, il a été décidé de décaler encore le départ des Imoca, principalement en raison de l’intensification du vent d’ouest qui serait très impactant largement du Havre. Francis Le Goff, le directeur de course, a indiqué que l’organisation se focalise pour envisager un départ potentiel mardi en début de matinée.

Performance remarquable des Ultim

Malgré ces difficultés, les cinq maxi-trimarans Ultim sont restés en course, entrant jeudi soir dans les Alizés, au sud des Canaries où ils ont trouvé des conditions beaucoup plus clémentes. François Gabart, à bord de SVR Lazartigue, a partagé son enthousiasme en déclarant « Ces bateaux sont juste incroyables. Il y a 10 nœuds (19 km/h) de vent et on est à 30 nœuds (55 km/h) ». Tous les cinq bateaux se sont regroupés en moins de 50 milles nautiques, avec le Maxi Banque Populaire XI, géré par Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse, en tête de la flotte grace à un choix stratégique audacieux.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA