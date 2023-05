Cinq idées climatiques au « Laboratoire du futur » de la Biennale d’architecture de Venise

Inaugurée le 20 mai, la Biennale d’architecture de Venise de cette année vise à présenter aux visiteurs des instruments conçus par les architectes et les designers pour s’ajuster aux modifications climatiques.

La Biennale d’architecture de Venise propose cette année une gamme de solutions pour faire face au changement climatique et réduire les émissions de carbone. Intitulée « Le laboratoire du futur », cette série d’expositions et de projets nationaux présente des idées, des projets et des façons de penser pour un avenir durable.

Parmi les innovations présentées, on trouve des toilettes sèches qui permettent de préserver l’eau potable et de recycler les déchets humains en engrais pour le jardin. Dans le pavillon des Emirats arabes unis, des murs en pierres sèches sont présentés comme une solution pour réutiliser les déchets issus des carrières et pour créer des structures durables et modulables. L’architecte italienne Alessandra Rampazzo met l’accent sur la nécessité de rénover le patrimoine existant plutôt que de démolir et reconstruire. Le pavillon slovène met en avant cinquante exemples d’architecture vernaculaire inspirées du passé, qui pourraient être adaptées à l’ère moderne pour améliorer l’efficacité énergétique. Enfin, le pavillon de Bahreïn propose de récupérer l’eau des climatiseurs pour l’irrigation des cultures et la revitalisation des sources épuisées.