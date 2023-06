Cinq festivals d’été insolites en Europe : Islande, Lituanie, Espagne et plus encore

Entre les mois de juin et septembre, une multitude de festivals de musique se déploient à travers la France et l’Europe, y compris les Eurockéennes de Belfort de cette semaine. En naviguant dans cette abondante gamme d’activités musicales, franceinfo a trié sur le volet cinq événements singuliers pour leur site ou leur auditoire.

Les Solidays (du 23 au 25 juin) à Paris, ont laissé la place aux Eurockéennes de Belfort (du 29 juin au 2 juillet 2023), avant les Francofolies de La Rochelle (du 12 au 16 juillet) et les Vieilles Charrues (du 13 au 17 juillet). Ces figures emblématiques de la scène festivalière française

occasionnent une véritable effervescence à travers la France et l’Europe. Au milieu de ce bouillonnement culturel, certains festivals se démarquent par leur audace et leur originalité. Nous vous présentons ici cinq festivals singuliers.

DT Camp, le festival au lieu secret de Lituanie

DT Camp est un festival pour les amateurs d’originalité et de musique électro. Mis sur pied en 2016 par le label londonien Digital Tsunami, ce festival ne révèle son lieu exact de déroulement qu’une semaine avant le début des festivités. Une chose est sûre, néanmoins, les scènes seront installées « dans un lieu d’une beauté saisissante dans un parc national de la région de Trakai », d’après les organisateurs. Trakai, ancienne capitale de la Lituanie, offre un paysage pittoresque marqué par ses nombreux lacs et son château médiéval situé sur une île.

Mais pour faire partie de cette aventure singulière, il faut d’abord obtenir l’accord des organisateurs. Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire d’inscription (en anglais) sur leur site où vous indiquez vos huit artistes et DJ préférés. En cas d’approbation, une invitation à créer un compte vous est envoyée. Une fois membre, vous pourrez (enfin) acquérir un billet. L’édition 2023 a comme à l’accoutumée lieu du 11 au 13 août.

Nowhere, le festival sans eau ni électricité

Considéré comme le petit frère espagnol du célèbre Burning Man, qui se déroule dans le désert du Nevada (États-Unis) depuis 37 ans, le Nowhere Festival a lieu au cœur du désert de Monegros en Aragon, au nord-est de l’Espagne. C’est du 4 au 9 juillet 2023 que cette ville éphémère sera créée.

Comme pour sa version américaine, les participants se joignent à la création de communautés autonomes. Pas d’eau courante ni d’électricité. Il faut apporter son eau, sa nourriture et son matériel pour survivre sous 40 degrés loin de toute civilisation. Au Nowhere Festival, pas d’artistes ni de spectateurs non plus. Chacun est libre de partager ses talents. Concerts, performances, installations et ateliers rythment l’existence au sein de cet événement issu de la culture hippie. Le flux de participants s’accroit au fil des ans : de mille personnes en 2004, l’événement en a enregistré 3 600 en 2022.

Kidzik, le rendez-vous des très jeunes festivaliers

Et si on inversait les rôles ? Au lieu d’amener leurs enfants au festival (sous le couvert d’un gros casque anti-bruits), les parents pourraient accompagner leurs enfants au festival. C’est le concept de Kidzik, un festival belge de musique dédié aux enfants de 0 à 12 ans. Sa 14ème édition se tiendra du 25 au 27 août, non loin de Bruxelles. Du rock au jazz en passant par la musique classique et la musique du monde, les tout-petits ont droit à une programmation aussi variée qu’exigeante. Une vingtaine de concerts sont attendus sur quatre scènes. Les têtes d’affiche annoncées cette année sont, selon les organisateurs, Ici Baba, La Famille Handeldron et Just Vox.

Meadows in the Mountains, une totale immersion en forêt

Alors que de nombreux festivals cherchent à minimiser leur impact environnemental, Meadows in the Mountains est en avance sur son temps. Créé en 2012 par des passionnés de Londres, ce festival se déroule dans les montagnes des Rhodopes, en Bulgarie, à trois heures de route de Sofia. Les scènes, les buvettes, les toilettes, toute l’infrastructure est fabriquée manuellement par des ouvriers locaux à partir du bois de la forêt voisine. Le but ? Se fondre dans le paysage et s’inscrire dans la durée. Le programme est riche: soul, funk et folk en journée, house et techno la nuit. La prochaine édition se déroulera du 6 au 9 juin 2024 et les réservations sont déjà ouvertes.

Un festival islandais dans un ancien entrepôt à hareng

Le Bræðslan Music Festival, malgré ses têtes d’affiche réputées – Belle and Sebastian, Damien Rice, Of Monsters and Men – demeure depuis sa création il y a 18 ans, un événement peu connu en dehors de l’Islande. Il a lieu sur une journée – le 29 juillet cette année – dans un petit village de pêcheurs, à l’est du pays, comptant 130 habitants.

Le concept initial en 2005 était de réaliser un concert, celui de la chanteuse islandaise Emiliana Torrini, qui désirait un spectacle dans un cadre unique. Le lieu choisi, une ancienne usine de conditionnement de poissons, a tellement plu que le concert s’est transformé en festival. Le lever de soleil sur les montagnes est considéré comme spectaculaire. Cependant, il faut s’y prendre tôt pour admirer ce paysage ainsi que pour profiter de la musique. Chaque année, seuls 900 billets sont mis en vente.