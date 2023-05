Cinéma: Nouveaux studios tricolores pour divertissement 100% français en télévision et streaming

Créer des contenus de loisirs entièrement français pour les salles de cinéma, les chaînes télévisées ou les services de streaming, c’est l’objectif de ces studios naissants qui voient le jour sur l’ensemble du territoire, à l’instar de ceux situés à Martigues (Bouches-du-Rhône).

Le rêve américain en plein cœur de la Provence. À Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, l’un des plus grands studios de cinéma français s’étend sur 26 000m2 et comprend une dizaine de plateaux. Sur l’un d’entre eux se déroule le tournage de la nouvelle saison de la série La Stagiaire, avec Michèle Bernier. Un plateau de 400m2 est entièrement consacré à cette série, dont les décors sont installés en permanence depuis six ans. Pierre Gallo, directeur de production de la série, explique : « Dans ces bureaux du palais de justice, on tourne environ trois jours, trois jours et demi par épisode et on réalise des saisons de six ou huit épisodes. L’avantage est de regrouper toutes ces séquences et de disposer d’un décor que l’on maîtrise entièrement ».

Des investissements majeurs pour répondre aux demandes croissantes des productions internationales

Une fausse cour de justice et une fausse prison se trouvent à quelques centaines de mètres. Afin d’attirer de grosses productions, Olivier Marchetti, directeur de Provence Studios, a choisi de voir les choses en grand avec un écran LED de 350m2 très prisé des cinéastes étrangers. Cet investissement de 2,5 millions d’euros était indispensable pour plaire aux plateformes de streaming, car celles-ci sont à l’origine de la hausse de la demande en matière de tournage. La France compte actuellement 60 000 m2 de studios, une superficie qui devrait doubler d’ici 2030, puisque les tournages se multiplient et chaque région souhaite profiter de cet engouement.

Le cinéma français bénéficie d’un investissement de 350 millions d’euros, une somme parfaitement calculée par rapport aux besoins de l’industrie, selon le producteur Marc du Pontavice. Les tournages se multiplient et chaque région tente d’attirer de plus en plus de productions.