Cinéma : « Marinette », pionnière du football à l’écran

« Marinette », est un récit consacré à Marinette Pichon, une pionnière dans le domaine du football féminin. Le long-métrage réalisé par Virginie Verrier, retrace non seulement le parcours professionnel de cette sportive d’exception, mais également ses luttes qui ont permis d’améliorer la condition des femmes dans l’univers sportif. Le film met aussi en lumière ses batailles personnelles, notamment face à un père violent.

1992. Une jeune fille se distingue sur les terrains de football de la campagne de Champagne. Grâce au soutien de sa mère et d’un entraîneur attentionné, Marinette Pichon échappe à l’emprise d’un père alcoolique et violent, avant de devenir une star du ballon rond. Trente ans plus tard, cette histoire est adaptée au cinéma par Virginie Verrier. Habituellement, le 7e art s’intéresse peu à la vie des sportives, mais la réalisatrice a choisi, pour son deuxième long-métrage, d’adapter l’autobiographie de la championne. « L’enfance maltraitée m’a particulièrement touchée. La trajectoire de cette jeune fille que rien ne destinait à rencontrer le football », explique-t-elle.

Ce film, un symbole à quelques jours de la Coupe du monde féminine

Dans les années 90 et 2000, elle est la star de l’équipe de France et marque 81 buts pour les Bleues. Depuis la fin de sa carrière, elle contribue à la médiatisation du football féminin en tant que consultante, mais aussi grâce à un livre et un film. « C’était l’occasion de continuer à véhiculer des messages importants. Des messages sociétaux qui permettent de changer l’état d’esprit des gens et l’opinion de certains jeunes », affirme la joueuse à la retraite. Pour l’incarner, Garance Marillier, qui n’avait jamais joué le rôle d’une sportive, se glisse dans ce personnage féministe et engagé. Le film sort quelques semaines avant la Coupe du monde féminine, lors de laquelle les successeurs de Marinette Pichon tenteront de remporter leur premier titre mondial cet été.