Cinéma : Benjamin Millepied réinvente Carmen – Danse passionnée sur grand écran !

Le premier long-métrage de Benjamin Millepied sera lancé dans les cinémas mercredi 14 juin. À l’âge de 46 ans, l’artiste de danse et de chorégraphie se diversifie dans l’industrie cinématographique avec une version résolument moderne de « Carmen ».

Dans cette récente interprétation moderne du célèbre opéra, Carmen est originaire du Mexique et cherche à entrer aux États-Unis. Elle est sauvée par un soldat américain avec qui elle s’évade et trouve refuge dans l’univers de la danse. Comme le décrit Benjamin Millepied, le metteur en scène, il s’agit d’une œuvre dramatique mêlant musique et danse, et non d’une comédie musicale légère. L’objectif était d’intégrer la danse de manière organique, sans interruption des scènes de danse.

Quinze adaptations à l’écran

Depuis sa création par Bizet en 1875, Carmen est devenu l’opéra le plus représenté dans le monde entier. Ce personnage symbole de liberté a été adapté au cinéma dès le début du XXe siècle par Charlie Chaplin, suivi par une quinzaine d’autres adaptations. Certaines sont restées très fidèles à l’œuvre originale, d’autres l’ont transposée en version hip-hop. Toutes ont néanmoins conservé la passion qui caractérise cette histoire, qui continue de séduire 150 ans après sa création. Pour son premier film, le danseur étoile et chorégraphe a imaginé une nouvelle Carmen, confrontée à des problèmes d’immigration et assoiffée de liberté.