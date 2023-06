« Chute drastique de l’activité des papèteries de Condat en Dordogne »

La triste nouvelle qui s’abat sur les locaux du Lardin Saint-Lazare, déjà en proie à de grandes difficultés depuis de longs mois, est loin de susciter l’allégresse. En effet, face à la dégringolade du marché, il a été décidé de réduire drastiquement les activités de ce papetier autrefois florissant, entraînant ainsi de lourdes conséquences sociales.

Une situation préoccupante pour le papetier du Lardin Saint-Lazare

L’usine de Dordogne appartenant au groupe Lecta se débat dans l’incertitude depuis un certain temps. L’entreprise a déjà dû faire face à la perte d’une centaine d’emplois au cours des quatre dernières années, en raison de baisses de commandes, ce qui a entraîné des arrêts d’activité et du chômage partiel. Le 20 juin dernier, la direction du groupe espagnol a annoncé son intention de mettre fin définitivement à la production de papier couché double-face sur la ligne 4 de l’usine, en raison de la forte baisse du marché des papiers graphiques.

Quelles seront les conséquences de cette décision ?

Cette restructuration aura inévitablement un impact sur le personnel, ce qui engendrera des « conséquences sociales » que Lecta s’engage à minimiser. Pour le moment, la direction n’a pas communiqué davantage sur ces conséquences. Les représentants du personnel ont déjà été informés de cette décision et des réunions d’information et de consultation seront organisées prochainement. Actuellement, 420 personnes travaillent sur ce site, ce qui représente un quart de la population du Lardin Saint-Lazare. Il s’agit du plus gros employeur du bassin terrassonnais et du plus important employeur privé de la Dordogne.

L’usine a été modernisée pour 80 millions d’euros afin de produire de la glassine, mais l’activité ne permet toujours pas une activité à 100%

© France 3 Périgords

Une activité centrée sur un marché spécifique

Lecta souhaite désormais concentrer le savoir-faire et les ressources de l’usine de Condat sur la ligne 8, qui est dédiée à la production de papiers spéciaux, de glassine et de papier couché une face. Cette production est destinée aux étiquettes adhésives et a déjà fait l’objet d’un investissement important de 80 millions d’euros.

En attendant la chaufferie Biomasse

Lecta prévoit également d’investir dans une nouvelle chaudière à Biomasse, qui sera opérationnelle d’ici mi-2024. Cette initiative vise à réduire les coûts de production et l’impact carbone de l’entreprise, conformément aux nouvelles exigences environnementales en matière de développement durable. Il est important de souligner que le plus gros employeur du Terrassonnais est également l’un des plus gros consommateurs d’énergie du département, avec une consommation annuelle de 600 GWh de gaz naturel. Le prix de cette ressource a explosé ces dernières années, ce qui rend cette transition vers le Biomasse encore plus nécessaire.