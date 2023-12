« Christophe Galtier au banc des accusés pour Harcèlement et Discrimination : Tout ce qu’il faut savoir! »

Le précédent mentor du PSG et de l’OGC Nice se trouve à partir de vendredi sur le banc des accusés du Tribunal correctionnel de Nice. Il est mis en cause pour des actes de discrimination et de persécution psychologique perpétrés durant son mandat à la tête des Aiglons.

Christophe Galtier face à la justice pour des accusations de discrimination

L’entraîneur Christophe Galtier, 57 ans, doit se présenter devant la cour le 15 décembre, suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire le 13 avril dernier par le procureur de Nice. L’établissement des accusations est basé sur « des chefs de harcèlement moral et de discrimination à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ». Cette enquête est le résultat d’allégations faites en avril par le journaliste indépendant Romain Molina et la radio RMC, portant sur des propos présumés de Galtier concernant la composition ethnique et religieuse de l’équipe qu’il entraînait entre 2021 et 2022. Christophe Galtier a rejeté ces accusations et a porté plainte pour menaces de mort et diffamation contre l’ex-directeur sportif Julien Fournier et deux journalistes.

Le procès et la défense potentielle de Galtier

Christophe Galtier, qui nie les accusations, sera présent avec son avocat devant le Tribunal correctionnel de Nice. Pour se défendre, l’entraîneur peut s’appuyer sur des témoignages d’autres joueurs niçois ou des joueurs qu’il a entraînés durant sa carrière qui corroborent ses déclarations, ainsi que sur son passé professionnel prestigieux. Me Ibanez indique également que le fait que Galtier entraîne actuellement dans un pays de confession musulmane (Qatar) et qu’il n’a aucun antécédent lié aux accusations peut renforcer ses déclarations. Cependant, démêler le vrai du faux dans ce contexte de déclarations contradictoires et rapportées sera une difficulté pour la juridiction saisie des faits.

Le verdict et les conséquences potentielles

Si Galtier est reconnu coupable, il peut faire face à, en théorie, deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros pour « harcèlement moral », et trois ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 euros pour « discrimination ». Cependant, Me Ibanez estime que la peine maximale ne serait pas en adéquation avec la gravité des faits reprochés compte tenu de la jurisprudence de la juridiction. Si sa culpabilité est établie, selon son casier judiciaire, une peine avec sursis simple ou une peine de jours-amende pourrait être possible. Sur ses revenus, une amende pourrait également être imposée.

