Chômage explosif dans le Sud-Ouest : la Gironde et le Lot-et-Garonne en danger !

Dans les régions du Sud Gironde et du Lot-et-Garonne, il y a actuellement 23 postes à pourvoir dans diverses industries et entreprises. Ces offres d’emploi sont variées et offrent des opportunités professionnelles pour des personnes ayant des compétences et une expérience dans des domaines tels que l’informatique, l’agriculture, le marketing et la gestion de projets. Les candidats intéressés sont encouragés à postuler rapidement, car ces postes vacants peuvent être pourvus rapidement. Les régions de Sud Gironde et de Lot-et-Garonne offrent un cadre de vie paisible et agréable, avec une nature verdoyante et un riche patrimoine culturel. Les opportunités professionnelles qu’offrent ces régions en font des destinations de choix pour les personnes cherchant à poursuivre leur carrière tout en profitant d’un style de vie équilibré.

23 offres d’emploi à pourvoir rapidement dans la région

En partenariat avec les Pôle Emploi de Langon et Marmande, cette annonce présente 23 offres d’emploi pour des postes variés dans plusieurs villes de la région (Samazan, Seyches, Tonneins, Labastide-Castelamouroux, Saint-Pardoux-Isaac, Castelmoron-sur-Lot, Le Mas d’Agenais, Duras (47), Saint-Maixant, Pondaurat, La Réole, Langon (33)).

Exemples d’offres d’emploi

Voici quelques exemples d’offres d’emploi présentées dans l’annonce :

Chauffeur PL ou SPL (CDI, permis C ou CE)

Agent d’entretien et service en salle (CDD, débutant accepté)

Animateur-informateur jeunesse (CDD, expérience et formation en animation socioculturelle)

Cariste manutentionnaire polyvalent (CDD, débutant accepté)

Auxiliaire de vie sociale (CDD, débutant accepté, formation en santé)

Assistant maternel (information sur le métier, rencontre avec le Relais Petite Enfance)

Aides agricoles en maraîchage-horticulture (saisonnier, triage de plants)

Manœuvre bâtiment (CDI, débutant accepté)

Technicien électroménager et antenniste (CDI, expérience en pose d’antennes exigée, formation en électromécanique)

Vendeur en chaussures (CDD, expérience en vente exigée)

Employé polyvalent de restauration (CDI, débutant accepté)

Conditions d’embauche

Les conditions d’embauche pour chaque offre sont précisées dans l’annonce, notamment les types de contrat proposés (CDI, CDD, saisonnier), les qualifications nécessaires (expérience, formation), les salaires et avantages.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA