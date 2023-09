Choc titanesque : Le champion du monde affronte la meilleure nation au monde, Afrique du Sud VS Irlande

Dans le cadre du tournoi du groupe B, une confrontation inédite en Coupe du monde opposera l’Irlande à l’Afrique du Sud. Le duel promet d’être intense et se déroulera samedi soir à Saint-Denis, où les deux nations se battront pour s’arroger la première place.

Le match de rugby attendu : l’Irlande contre l’Afrique du Sud

Deux des nations les plus robustes du rugby, l’Irlande et l’Afrique du Sud, se préparent à un match d’une intensité physique extrême le samedi 23 septembre au Stade de France. Bien qu’il ne s’agisse que d’un match de poules, l’affrontement entre le premier pays mondial irlandais et le champion du monde en titre sud-africain a la qualité d’une finale de la Coupe du Monde.

Les deux équipes, qui s’affrontent pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde, cherchent avant tout à obtenir leur qualification pour le prochain tour. Le vainqueur de cette rencontre sécurisera la première place du groupe B pour affronter, sauf surprise, les All Blacks en quarts. Le perdant devra patienter – avec l’Ecosse qui rôde derrière – pour rejoindre les Bleus au prochain tour. Le sélectionneur irlandais Andy Farrell a résumé l’enjeu : « Ce n’est pas un match couperet, mais c’est assez important pour les deux équipes ».

La préparation des équipes et leurs tactiques

Les joueurs de ces deux nations ont préparé le match à venir avec d’importantes victoires précédentes. L’Irlande a triomphé face à la Roumanie (82-8) et aux Tonga (59-16), marquant 20 essais. En revanche, l’Afrique du Sud a dépassé la Roumanie (76-0) après une victoire à l’usure face à l’Ecosse (18-3), durant laquelle ils ont réussi à priver l’équipe adverse de balle.

Même en l’absence du talonneur Malcolm Marx, la force de l’équipe sud-africaine continue d’effrayer. Sur le banc, sept avants pour un seul trois-quarts reflètent l’intention des Springboks. « On essaye toujours d’être aussi physique et intense que possible », a déclaré leur entraîneur Jacques Nienaber.

L’opposition entre la robustesse et la vitesse

La vitesse de déplacement et la capacité à jouer rapidement vont être de véritables défis pour l’équipe irlandaise. L’ailier James Lowe pèse, par exemple, 27 kilos de plus que son adversaire sud-africain Cheslin Kolbe, qui a pour lui une vivacité étonnante. Le dernier duel entre ces deux équipes a vu l’équipe irlandaise gagner à Dublin en novembre 2022 (19-16), grâce à un combat intense et bien contrôlé. Ils vont désormais devoir répéter cette performance en Coupe du Monde, où l’Irlande n’a pas remporté de match contre une nation majeure du Sud depuis 2011.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA