Choc mortel : Femme décédée et hommes en urgence dans les Landes

L’horrible tragédie s’est déroulée un après-midi de printemps, aux alentours de 14h30, sur les routes de la commune de Sabres. Ce fut un choc frontal et violent entre deux voitures qui marqua à jamais les vies des personnes impliquées et de leurs proches. Un ange de 75 ans a perdu la vie dans l’accident et deux hommes âgés de 38 et 81 ans ont été grièvement blessés, plongeant leur famille et leurs amis dans la douleur et l’angoisse. Les causes de l’accident restent encore floues, laissant un goût amer et un profond sentiment d’injustice.

Collision frontale entre deux voitures

Un accident de la route a eu lieu sur la commune de Sabres dans les Landes, vers 14h30, impliquant deux voitures. Le choc a été très violent et une passagère de 75 ans a malheureusement perdu la vie. Deux hommes de 38 et 81 ans ont été gravement blessés.

Intervention des pompiers et évacuations à l’hôpital

Les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux de l’accident, qui s’est produit sur la route de Mont-de-Marsan, la RD834. Les raisons de la collision restent encore indéterminées. Les deux hommes ont été pris en charge par le SAMU et évacués en urgence absolue vers le centre hospitalier Layné de Mont-de-Marsan. La circulation a été interrompue pendant près de deux heures pour permettre l’intervention.

