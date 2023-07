Choc financier pour les futurs retraités : L’âge et le montant en question

Les « rencontres de la fin d’activité » ont pour objectif d’éclaircir votre situation, en tenant compte des derniers changements apportés à la législation sur les pensions, qui sont devenus effectifs depuis le début du mois de juin. Je me suis rendu à la Carsat de Bruges près de Bordeaux pour découvrir ce que ces rencontres impliquent.

Les rendez-vous de la retraite : un accompagnement personnalisé pour préparer sa retraite en toute sérénité

Les « rendez-vous de la retraite » sont des rencontres individuelles organisées par l’Assurance retraite en collaboration avec l’Agirc-arrco, pour permettre aux actifs de faire le point sur leur situation et d’obtenir toutes les réponses à leurs questions, en tenant compte de la réforme des retraites entrée en vigueur depuis le 1er juin. Reportage à la Carsat de Bruges, près de Bordeaux.

Dès 55 ans : anticiper son départ à la retraite

Les rendez-vous de la retraite sont destinés aux actifs qui se posent des questions sur leur retraite. Ils sont l’occasion de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et coordonné entre le régime de base et le régime complémentaire. Selon Audrey Bureau, directrice branche retraite de la Carsat Aquitaine, « il est important d’anticiper son départ et se poser des questions le plus tôt possible. Se renseigner dès 55 ans, c’est recommandé ». Les conseillers sont là pour guider les travailleurs et répondre à leurs questions sur l’impact de la réforme sur leur carrière.

Mauvaise surprise : le cas d’un salarié intérimaire

Rencontré lors d’un rendez-vous de la retraite, un salarié dans le secteur des transports, chauffeur de bus chez Kéolis, s’est montré très déçu quant au montant de sa retraite. Il travaille depuis l’âge de 20 ans, dont quinze années en intérim, et se retrouve avec une retraite de seulement 600 euros. En effet, les primes des travailleurs intérimaires ne comptent pas pour la retraite. Le salarié se retrouve dans une situation difficile, car avec une retraite de 600 euros, il ne peut même pas payer son loyer, qui s’élève à 610 euros. Il se sent pris au piège, car s’il arrête de travailler, il risque de se retrouver dans une situation précaire.

Comment prendre rendez-vous et obtenir plus d’informations

Sur le site de l’Assurance retraite, toutes les informations utiles sont disponibles pour se renseigner sur sa retraite. Des outils de simulation et d’estimation personnalisés permettent de connaître le montant de sa retraite en fonction de l’âge. Les rendez-vous de la retraite sont également accessibles en ligne. Cependant, pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser internet, il est possible de rencontrer un conseiller de la Carsat pour obtenir un accompagnement personnalisé et des réponses à ses questions.

En conclusion, les rendez-vous de la retraite sont une occasion pour les travailleurs de préparer leur retraite en toute sérénité, en obtenant des informations personnalisées et en bénéficiant d’un accompagnement adapté. Cependant, il est important de se renseigner dès 55 ans pour anticiper son départ à la retraite, éviter les mauvaises surprises et prévoir un plan d’action pour une retraite confortable.

source originale : La Pause Info.fr