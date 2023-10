Choc en Coupe du Monde de Rugby : Victoire de l’Afrique du Sud à l’arrachée contre l’Angleterre, la finale avec les All Blacks attendue!

Dominés durant la majeure partie du match, soit 75 minutes, les Springboks ont réalisé une percée exceptionnelle contre l’équipe anglaise en fin de rencontre, triomphant avec un score serré de 16 à 15, ce samedi. Ils ont ainsi réussi à sauvegarder leur titre et se propulsent en finale.

Les Springboks renversent les Anglais et se qualifient pour la finale de la Coupe du monde

Malgré une performance moyenne pendant la majorité de la rencontre, l’équipe de rugby d’Afrique du Sud, les Springboks, a renversé l’Angleterre avec un score de 16-15 lors de la demi-finale de la Coupe du Monde le 21 octobre au Stade de France. Cette victoire est le résultat d’une fin de match spectaculaire dans laquelle le Springbok, Handre Pollard, a réussi un coup de pied décisif qui a propulsé son équipe en finale.

RG Snymann sauve la journée avec un essai inattendu

Après une performance mitigée la majorité de la demi-finale, les Springboks se sont réveillés dans les dix dernières minutes de la partie. Malgré un retard au score de 6-15, ils sont parvenus à marquer un essai crucial. Grâce à une pénaltouche bien exécutée et une série de passes courtes, le remplaçant RG Snymann a percé la défense anglaise et a réussi à inscrire l’unique essai de la rencontre à la 69e minute. Cette percée a relancé une équipe en difficulté et a marqué le début d’une série de rebondissements spectaculaires.

Les Anglais laissent échapper une victoire décisive

Menant la compétition pendant plus de 70 minutes avec une stratégie bien pensée, l’Angleterre a vu la victoire lui échapper des mains en fin de match. Malgré l’agressivité de leur approche et une utilisation adroite du jeu au pied, les Anglais n’ont pas réussi à maintenir leur avance jusqu’à la fin. Leur capitaine, Owen Farrell, qui a inscrit tous les points de son équipe avec 4 pénalités sur 4 et un drop, n’a pas réussi à leur assurer une victoire cruciale contre les Springboks.

Les Springboks prêts à défendre leur titre en finale

En renversant le match, les Springboks atteignent leur deuxième finale mondiale d’affilée. Une semaine plus tard, ils affronteront les All Blacks avec l’opportunité de renforcer leur héritage en conservant leur titre de champion du monde et en visant un quatrième trophée William Webb Ellis.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA