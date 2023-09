Choc des titans : Mann et Besson en compétition à Venise!

La compétition pour le Lion d’Or à Venise s’intensifie alors que deux personnalités du cinéma, chacune avec leur propre style et expérience, se joignent à la liste des réalisateurs en lice. D’une part, nous avons le vétéran américain Michael Mann, qui a déjà réalisé des films acclamés tels que « Heat » et « Collateral », et qui est prêt à montrer une fois de plus sa maîtrise du septième art. D’autre part, le Français Luc Besson, considéré comme un revenant après une période de pause dans sa carrière, est prêt à offrir une nouvelle vision avec sa passion pour l’action et l’aventure. Ces deux cinéastes apportent leur propre touche unique à la compétition, offrant des perspectives uniques et captivantes sur la forme d’art intemporelle du cinéma.

La Mostra de Venise accueille cette année des réalisateurs majeurs du cinéma international tels que Michael Mann et Luc Besson. Michael Mann y présente son film « Ferrari », un biopic sur le fondateur de la marque de voitures italienne, Enzo Ferrari, avec à l’affiche Adam Driver, Hugh Jackman et Penelope Cruz. Bien que Mann soit connu pour ses films légendaires tels que « Heat » et « Collateral », il participe pour la première fois à la course au Lion d’or. Luc Besson tente quant à lui un come-back avec son film « Dogman », qui raconte l’histoire d’un enfant meurtri qui trouve du réconfort dans l’amour des chiens, mettant en vedette Caleb Landry Jones, vu dans « Get Out ». Bien qu’il soit connu pour ses succès populaires comme « Le Cinquième Élément » ou « Lucy », Besson a récemment connu des échecs commerciaux et une affaire judiciaire pour viol.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA