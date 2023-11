Choc des JO 2024 : Découvrez le plan de sécurité pharaonique impliquant QR codes et périmètres multiples!

Certaines zones connaîtront d’importants troubles de circulation lors des manifestations à venir. Lors d’un échange avec « Le Parisien », le haut responsable de la police parisienne a esquissé les grandes lignes des désagréments prévus.

Dispositions de Sécurité pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a partagé des détails sur les mesures de sécurité pendant les Jeux Olympiques de l’été 2024. Quatre périmètres de sécurité seront formés pour chaque site. Le périmètre organisateur est le plus restrictif et sera placé près des sites, est restreint aux individus accrédités ou dotés d’un billet. Ensuite, le périmètre de protection « Silt », selon la Loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, il est uniquement accessible après une fouille; cependant, les résidents locaux peuvent exceptionnellement y entrer sans fouille.

Périmètres de Circulation et Restrictions

En outre, deux périmètres de circulation sont ajoutés dans ce programme. Le plus proche, une zone rouge où « l’interdiction de circulation sera la règle générale et la dérogation l’exception ». Ceci concerne les résidents possédant des parkings, ceux rendant visite à des personnes vulnérables, ainsi que les services d’urgence et de dépannage. Pour obtenir ces dérogations, les personnes concernées devront s’inscrire sur une plateforme numérique qui sera mise en place d’ici mars ou avril et montrer un code QR lors des contrôles. Ce contrôle est requis, par exemple, pour se rendre dans l’un des 700 bars et restaurants situés dans la zone rouge.

Restrictions de Circulation durant les Compétitions

Seul le périmètre bleu est accessible aux résidents, travailleurs ou clients des commerces et restaurants en vue « d’éviter les circulations de transit ». Les stations de métro resteront ouvertes dans les zones rouges et bleues, mais seront fermées dans les périmètres Silt. Les restrictions seront actives pendant les compétitions, débutant deux heures et demie avant le début des épreuves et se terminant une heure après. « Des restrictions spécifiques seront opérationnelles de 6h30 à minuit aux alentours de Paris centre », a précisé Laurent Nuñez. Cependant, ces zones resteront accessibles à pied et à vélo, les restrictions s’appliquant uniquement aux véhicules motorisés. En outre, des voies réservées seront activées selon des modalités à définir. Les mesures de sécurité seront renforcées pour la cérémonie d’ouverture, et l’accès des véhicules sera strictement limité.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA