« Choc de la Champions Cup : La Rochelle manque la revanche des Bleus, l’UBB et le Racing surprennent ! »

Le détenteur du trophée rochelais a subi une défaite au Cap, face aux Stormers (20-21), au terme de l’ultime minute de jeu, ce samedi.

Une semaine difficile pour les clubs de rugby français

Les équipes de rugby françaises semblent avoir pris l’habitude de subir des défaites de justesse. Bayonne et Toulon ont tous les deux perdu vendredi par une petite marge, suivis de près par le double champion Stade Rochelais, qui a perdu de justesse contre les Stormers au Cap (21-20) le samedi 16 décembre. Pendant ce temps, Lyon a gagné de justesse contre les Bulls (29-28), tandis que l’UBB a remporté une victoire plus nette contre Bristol (36-17) et le Racing a trébuché en Ulster (31-15).

La Rochelle perd de peu encore une fois

En arrivant au Cap, les joueurs de La Rochelle se sont vus accueillir avec des vidéos du dernier France-Afrique du Sud (29-28) en quarts de finale du Mondial, une indication possible de l’issue de leur match contre les Stormers. Les joueurs Reda Wardi, Pierre Bourgarit et Jonathan Danty ont perdu de justesse (21-20) malgré avoir mené pendant presque tout le match. Ils avaient même une avance de 11 points à un moment, mais un essai de Antoine Hastoy à la 77ème minute a été refusé après un plaquage non maîtrisé de Joel Sclavi, qui a été sanctionné d’un carton jaune. Leur défaite fait suite à une autre défaite serrée contre le Leinster la semaine précédente (16-9).

Victoire brillante de l’Union Bordeaux-Bègles

Seule équipe française à avoir performé de manière positive, l’UBB a réussi à remporter une victoire contrairement à ses compatriotes, en battant Bristol (36-17). Les joueurs internationaux comme Maxime Lucu, Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud ont contribué à cette deuxième victoire bonifiée. À ce stade, avec la meilleure attaque de la compétition, tant en termes de points (77) que d’essais (11), l’UBB est presque assurée de se qualifier et affrontera les Saracens lors de la prochaine journée, le 14 janvier.

Lyon arrive à peine à gagner

Quand Jaco van der Walt a pris son élan, une sensation de déjà-vu a traversé le stade Gerland. En effet, une peur d’une autre défaite à la dernière minute a fait trembler le LOU, une semaine après une défaite à Bristol (34-36). Cependant, la tentative du buteur des Bulls a échoué, permettant ainsi à Lyon de remonter et de remporter la victoire (29-28 après avoir été mené 18-7). Malgré des performances mitigées en Top 14, Lyon a trouvé sa forme en compétition européenne et, avec six points, est en bonne position pour se qualifier en huitièmes pour la première fois depuis 2020.

Racing 92 échoue face à l’Ulster

Le Racing 92 a subi une lourde défaite contre l’Ulster (31-15) et n’a jamais semblé en mesure de rivaliser. Même avec la plupart de leurs cadres en place, ils n’ont réussi à montrer un semblant de compétition qu’à mi-parcours du second acte, alors que l’Ulster avait déjà pris une avance décisive. Cette défaite intervient une semaine après une autre défaite à domicile contre les Harlequins (28-31). Le Racing devra prouver sa valeur face à Bath puis Cardiff pour éviter de s’éliminer une seconde fois consécutive dès les poules.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA